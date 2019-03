Santisteve castiga a Rivarés contra la pared

El Ayuntamiento de Zaragoza ha vivido hoy un pleno caliente, hasta tal punto que el alcalde, Pedro Santisteve, ha decidido suspenderlo tras la reunión que ha mantenido con los portavoves de los diferentes partidos. El motivo de ese tiempo muerto inédito es esta legislatura (después se ha reanudado la sesión), ha sido Fernando Rivarés, quien estaba agitando la antorcha de la discordia fuera del foco de un debate muy crítico con la ejecución del presupuesto, con de 44 millones sin ejecutar en Urbanismo. El concejal de Economía y Cultura se ha sentido acorralado por la oposición y ha respondido en un tono mucho más impulsivo del que le caracteriza, alejado por completo del tono de cortesía que exige la cámara.

Rivarés ha saltado con pértiga la línea roja señalando con el dedo a los ediles socialistas que no repiten en las listas (en concreto con Javier Trívez) e ironizando con la portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, al señalar que no la “no le dejaron hablar” en el acto político de la formación naranja que tuvo lugar este domingo en Zaragoza. Roberto Fernández le ha gritado "traidor", sin duda para recordarle su transvase político de IU a Podemos para asegurarse plaza de concejal. En pleno intercambio de golpes, Santisteve ha intentado suavizar los ánimos diciendo que si no interrumpieran a Rivarés este "no entraría al trapo". Como la polémica iba subiendo de temperatura, el edil ha optado por suspender la sesión y, con posterioridad, solicitar que "no se hagan referencias a situaciones personales o en el marco de las elecciones porque no le competen a este pleno".

Fernando Rivarés, al margen de esa reunión de urgencia reservada para los portavoces, ha permanecido fuera del salón. Calmada la atmósfera, el alcalde no ha dado opción a que el concejal de Economía y Cultura siguiera con su turno.