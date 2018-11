Santisteve, orgulloso de plantar cara a quienes "de verdad mandan" en Zaragoza

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, que afronta este martes el ultimo debate del estado de la ciudad de su mandato, no ha perdido en su intervención la oportunidad de lanzar un ataque a los que él llama "los poderes fácticos, económicos, lobbis de presión y grupos de interés" que existen en Zaragoza.

Santisteve ha comenzado su discurso citando a Rosa Luxemburgo: "Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo", haciendo así un guiño a una destacada figura del feminismo en un 2018 que Santisteve considera "el año de las mujeres".

El alcalde ha recordado que han sido casi cuatro años de "lucha", aunque ha matizado que no solo en el salón de plenos ("Lo que ocurre aquí no deja de ser una mala representación teatral de la liturgia un tanto trasnochada en la que se ha convertido la política institucional en muestro país") ni solo contra los grupos políticos de la oposición que representan ese modelo de ciudad "de vuelta al pasado"; sino contra quienes "de verdad mandan" en la ciudad. "Tenemos a quienes nos debemos: a la gran mayoía de nuestros vecinos y vecinas, que no tienen la fortuna de contar con apellidos ilustres que supuestamente les han permitido acceder a quienes ostentaban el poder", ha dicho el alcalde antes de añadir que esa fue la razón por la que los componentes del su equipo de gobierno se bajaron el sueldo al asumir los cargos. Se trataba, según Santisteve, de "alejar cualquier tentación de engrosar esas élites" y de su particular deseo de "seguir siendo gente austera y sencilla en sus modos de vida".

Santisteve ha señalado también que a ZeC se le acusa "con vehemencia" de gobernar únicamente para quienes votaron a la formación, ·tergiversando, para variar" sus palabras. Y ha añadido: "Salvador Allende dijo en una ocasión 'Yo no soy el presidente de todos los chilenos, no soy hipócrita', puesto en su boca seguro que es mucho más fácil para todos entender de qué estamos hablando". A continuación, el alcalde ha pasado a hacer un repaso de la gestión de su equipo de gobierno.

La redacción trabaja ya en la ampliación de esta noticia.