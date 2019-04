Santisteve prescinde del coordinador de alcaldía, cuarto en la lista de Podemos

Pedro Santisteve ha reunido esta mañana al Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) para aprobar el cese fulminante de su coordinador de Alcaldía, Iván Andrés. La decisión se adopta tras la ruptura de cualquier opción de que la confluencia y Podemos vayan juntos en las próximas elecciones y a raíz de que este, número 4 en la lista de la formación morada que lidera Violeta Barba para las elecciones del 26 de mayo, solicitara un permiso para incorporarse a la campaña electoral que se inicia hoy para las generales del 28 de abril. De hecho, para suavizar la decisión, ambas partes llegaron al acuerdo de que su destitución no sea inmediata sino que se hará efectiva al día siguiente de los comicios, el próximo día 29.

A raíz de la decisión adoptada de urgencia en sesión extraordinaria del Gobierno de ZeC, uno de los asesores del grupo municipal, Guillermo Lázaro, notificó por escrito al portavoz, Pablo Muñoz, su decisión de dimitir en el cargo, en ambos casos de libre designación y anticipándose a un posible cese, idéntico al de Iván Andrés. Ambos pertenecen a Podemos Aragón y han sido durante estos cuatro años sus máximos representantes en el grupo municipal y el Gobierno de ZeC. Pero ahora no eran los únicos, ya que el concejal Fernando Rivarés decidió hace unos meses darse de baja en IU y enrolarse en la lista de Violeta Barba como su número 2.

De esta manera, todas las miradas apuntan al edil, que es responsable de Economía y Cultura en el Gobierno de ZeC y podría, como alegó ayer Guillermo Lázaro, apelar a “motivos políticos” para dejar su cargo en el ayuntamiento. Pero no. Rivarés, horas después, defendió como “normales” los ceses de sus ahora compañeros en la formación morada, pero no aplicará esa lógica a él mismo por el “compromiso con la ciudad” que adquirió en el 2015. En su caso, Santisteve no le puede forzar a irse, puesto que las actas de concejales son propiedad de cada persona, no del partido. Aunque está por ver la evolución en los próximos días, porque lo único que sí puede hacer es relevarle de sus responsabilidades dentro del Gobierno municipal. No obstante, no entra en los planes actualmente tomar esa decisión tan traumática. Al final, la decisión de destituir a Iván Andrés se argumentó con una “pérdida de confianza” en él por parte del alcalde, que obligaba a quitarle de la jefatura del gabinete de Alcaldía. Tanto él como Lázaro son cargos de libre designación y estos nombramientos siempre se basan en una confianza que ZeC ha perdido tras la ruptura definitiva escenificada ayer.

En el caso de Rivarés, llama también la atención la elección de la persona que sustituirá a Iván Andrés: a partir del día 29 será coordinador de Alcaldía el actual coordinador general del área de Economía, Miguel Ruiz. Este compaginará ambas responsabilidades y será la persona de confianza de Santisteve pero también de Rivarés en las finanzas municipales. Mientras planea la sensación de que el alcalde se ha cobrado dos cabezas visibles de Podemos en el ayuntamiento horas después de certificarse el divorcio entre Zaragoza en Común (ZeC) y la formación morada .

Mientras, Lázaro sale definitivamente del grupo municipal después de que en su día fuera relevado de su puesto como coordinador del grupo municipal al estar en el ojo del huracán el año pasado, cuando se supo (información adelantada por este diario) que había cargado al grupo municipal de ZeC dos facturas con las que pagó un viaje privado a Estados Unidos con su pareja -y secretaria de organización de Podemos Aragón, María José Calderón-, realizado en octubre del 2017. Aquella polémica le costó el puesto de coordinador del grupo municipal, se quedó como asesor, y empezó a desgastar la relación entre Santisteve e Iván Andrés.