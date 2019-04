Pedro Santisteve será el candidato de ZeC a la alcaldía de Zaragoza. El actual alcalde ha ganado las primarias al concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, y por lo tanto optará a la reeleción en la cita con las urnas del próximo 26 de mayo. Las primarias han movilizado a 2.733 personas durante cuatro días. 1724 han votado de forma telemática y 1009 lo han hecho en persona.

Santisteve ha logrado 1262,61 puntos, mientras que Cubero ha obtenido 852,68. En la lista final figura Luisa Broto en la segunda posición y el ya nombrado Alberto Cubero como tercero. A ellos le siguen, por este orden, Alicia Alcalde, Pablo Híjar, Pilar Vaquero, Arturo Sancho (colectivo pedalea) y Paloma Lafuente. Destaca el detalle de que cuatro de las cinco primeras plazas las ocupan miembros del actual equipo de gobierno de la ciudad, lo que supone una espaldarazo a su gestión por parte de los simpatizantes de ZeC.

La votación ha supuesto una gran satisfacción para Santisteve más allá de haber logrado la primera plaza de la lista, ya que para él era fundamental que Luisa Broto lograra la segunda posición. La actual vicealcaldesa ha obtenido 763,76 puntos, es decir, menos que Cubero, pero el efecto cremallera (hombre-mujer-hombre-mujer) la sitúa por encima de este por ser la primera mujer más votada.

La presencia de Luisa Broto junto a él es para Santisteve esencial, hasta el punto que por su figura han pasado indirectamente buena parte de las desavenencias con Podemos. La oferta de ZeC pasaba por situar a la líder de los morados, Violeta Barba, como número cuatro de la lista de una hipotética confluencia (con efecto cremallera), ya que la segunda posición tenía nombre y apellidos: Luisa Broto Bernués. Pero Podemos no aceptó. Pese a que en las últimas horas han cundido los rumores de que ambas partes podrían volver a tantear una posibilidad de acuerdo, parece evidente que ya es demasiado tarde.

Precisamente mirando a Podemos, Santisteve se ha llevado hoy otra alegría que le otorga la arimética pura y dura: en las primarias ZeC han participado más personas que en las de Podemos y el actual alcalde ha recibido un número de apoyos superior al que tuvo Violeta Barba. En el proceso de los morados, hubo 1.451 votos válidos, siendo el 68,36% de ellos (992) para la actual presidenta de las Cortes, que derrotó a Pilar Vaquero. El caso de esta última es llamativo, ya que obtuvo en esas primarias de Podemos la quinta plaza de la candidatura morada pero decidió presentarse también en las primarias de ZeC, donde ahora ha salido en sexto lugar.

Al parecer, Vaquero seguirá de momento en ambas listas en espera de conocer la resolución que ha reclamado junto a Esther Moreno al comité de garantías de Podemos. Ambas no compartieron la decisión del consejo ciudadano regional de la formación cuando optó, en contra de la opinión de las bases expresada en asamblea, por no integrarse en confluencia con ZeC, y reclamaron al comité de garantías que se pronunciara. En espera de la respuesta, que aún no se ha hecho pública, se convocaron las primarias de ZeC y las dos se presentaron a las mismas. En estas, como ya se ha dicho, Vaquero ha ocupado la sexta plaza, mientras que Moreno ha salido en la 12ª.

Es evidente que las elecciones municipales de Zaragoza van a atraer un buen número de focos, dado el peso de los aspirantes, donde además de Santisteve (ZeC), resaltan Pilar Alegría (PSOE), Jorge Azcón (PP), Sara Fernández (Ciudadanos), Violeta Barba (Podemos) o Carmelo Asensio (CHA).