Sara Fernández, sobre su encontronazo con los jardineros: "Fue un incidente. Ya está. No vamos a cambiar nuestra postura"

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, se vio forzada a abandonar ayer el parque del Tío Jorge, en el que se estaba celebrando la Cincomarzada, por los gritos y presión de los jardineros de FCC, que llevan ya 46 días en huelga. Hoy, Férnandez, le quita hierro al asunto y afirma que el encontronazo con la plantilla de Parques y Jardines ayer no hará que el ayuntamiento cambie su postura negociadora frente al conflicto.

“Estoy bien, igual que ayer”, explica la política de Ciudadanos. “Está claro que las formas que utilizaron ayer los trabajadores de FCC no fueron las formas que corresponden, pero ya está”, explica Fernández. Para ella, el mayor problema estuvo en que las protestas de los huelguistas desviaron “el foco” de la fiesta que ayer, que era un día que tendrían que haber protagonizado la FABZ y las reivindicaciones de los diferentes barrios. “Lo importante ayer eran las peticiones vecinales, ese no era el foro más adecuado para que los jardineros hicieran lo que hicieron”, dice la vicealcaldesa.

Fernández admite que puede llegar a "comprender la desesperación de la plantilla, que lleva ya más de 40 días de huelga”, pero insiste en que las formas “no fueron las adecuadas y que la situación no fue agradable para nadie”. “La FABZ se lo pidió por favor, y aún así cobraron un protagonismo que no tenían que haber tenido. No era su día. Era el día de la fiesta de los barrios. Pero ya está -reitera-. Seguiremos trabajando”.

LAS NEGOCIACIONES ENTRE AYUNTAMIENTO Y PLANTILLA

Sobre la situación actual del conflicto entre los trabajadores de la contrata de Parques y Jardines y FCC, Fernández explica que el Gobierno de PP-Cs, del que ella forma parte, “no va a cambiar de postura”. “No cambia nada. Fue un incidente”, declara y recuerda que “el alcalde en primera persona y la concejala de Servicios Públicos (Natalia Chueca) están mediando en todo momento” para que la huelga acabe cuanto antes. “Como Gobierno estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer y seguiremos manteniendo nuestra posición independientemente de lo que pase”, dice. Fernández explica además que el ayuntamiento no se plantea tomar medidas de ningún tipo contra los jardineros y que tampoco estudian incrementar los servicios mínimos. “Intenté hablar con ellos pero no se pudo. Los modos no fueron los adecuados, pero no vamos a cambiar”, cuenta.

La concejala de Ciudadanos advierte, asimismo, que ella seguirá yendo a la Cincomarzada “como lo ha hecho todos los años”, sin entrar a valorar la ausencia del alcalde popular, Jorge Azcón. “Yo voy siempre. En la oposición ya hablaba con todas las organizaciones y entidades y escuchaba sus reivindicaciones. Ahora, por ser parte del Gobierno, no voy a cambiar de postura y mi implicación con esta fiesta sigue siendo la misma”, explica. Fernández, antes de tener que abandonar el parque por el lío con los jardineros, se paseo por el Tío Jorge y estuvo alguna de las organizaciones que se encontraban allí. “La de ayer fue una Cincomarzada más para mí, no cambiaba nada por el hecho de ser vicealcaldesa. El año que viene volveré a ir”, concluye.

Sobre las reacciones del resto de grupos políticos, Sara Fernández agradece tanto a PP como a PSOE las muestras de apoyo recibido. “Otros grupos en sus redes sociales han apoyado la acción de los jardineros. Ellos verán qué formas son las que quieren que existan para la resolución democrática de los conflictos”, asegura la vicealcaldesa. Alberto Cubero, de ZeC, en su perfil de Twitter, criticó la presencia de Fernández en la fiesta: “PP y Cs van al puesto de de los jardineros después de 50 días de huelga indefinida. ¡Más les valía ir a la empresa a cantarles las 40!”, decía en un tuit, que acompañaba con un vídeo del momento en el que los jardineros seguían a la política, escoltada por numerosos policías, mientras esta abandonaba el parque. “Yo no defendería esas formas se lo hubieran hecho a quien se lo hubieran hecho”, afirma.