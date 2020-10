Sara Fernández: «No se puede demonizar al sector de la hostelería desde las instituciones»

- ¿Qué balance hace de las no fiestas del Pilar?

- En materia sanitaria será dentro de unos días cuando se pueda evaluar si finalmente ha habido un incremento de los contagios. Hay que esperar el tiempo que médicamente es necesario. A nivel de calle, la sensación que tenemos es que la gente ha sido muy respetuosa. Ha habido menos intervenciones que en otros fines de semana, lo que denota que ha habido una mayor responsabilidad. Aún falta por ver el impacto de las celebraciones familiares y encuentros particulares, que es donde se produce el mayor número de contagios. No eran unos días fáciles porque son muy especiales, sobre todo el día del Pilar.

- ¿El retroceso a la fase 2 y las medidas planteadas por la DGA fueron proporcionadas?

- Quiero creer y entiendo que las decisiones sanitarias se toman siempre por criterios sanitarios y científicos y por lo tanto, por parte del ayuntamiento solo podemos respetarlas. Entiendo que son proporcionadas a la situación sanitaria.

- ¿Entiende el malestar de los hosteleros? Hablan de facturaciones ruinosas.

- La limitación en el uso de las barras de bar es muy importante y afecta mucho al sector. Hay que romper una lanza por los hosteleros y tener mucho cuidado con las decisiones que se toman y cómo se transmiten porque no podemos demonizar a todo el sector. Está haciendo un esfuerzo muy importante, se ha hecho una gran inversión en medidas de seguridad, en formación, en adaptar los negocios a las medidas sanitarias y hay que tener mucho cuidado.

- ¿Se está siendo excesivamente restrictivo con los hosteleros?

- Ante cualquier medida que adoptemos las instituciones, en este casos las autoridades sanitarias, primero hay que escuchar a los sectores afectados. También hay que cuidar la comunicación para no demonizar casos como el de los hosteleros, porque la inmensa mayoría cumplen. Nosotros hemos endurecido las sanciones a establecimientos que de forma reiterada incumplen las medidas, e incluso cerrando el negocio durante seis meses. No pueden pagar justos por pecadores.

- ¿Está demonizando la DGA a los hosteleros?

- No como tal, pero sí hay que tener cuidado en cómo se comunican ciertas medidas para no meterlos a todos en el mismo saco...

- ¿La decisión de retroceder a la fase 2 no fue compartida entre DGA y ayuntamiento?

- A nosotros no nos compete. No nos lo consultan.

- Como máxima autoridad de la ciudad, ¿no tiene nada que decir el ayuntamiento?

- No tenemos competencias.

- Sí que las tienen en Cultura, otro de los sectores más perjudicados por la suspensión de las fiestas.

- Sí, y llevamos muchos meses haciendo cosas, pero el ni ayuntamiento ni ninguna institución puede compensar a todos los sectores económicos por lo que no se está haciendo. Las fiestas del Pilar mueven 64 millones de euros y nosotros no podemos sustituirlos. Lo que sí que tenemos que hacer es minimizar esos efectos.

- ¿Por qué no se anunció antes la suspensión de las fiestas del Pilar?

La DGA lo decidió cuando pudo. En el caso del consistorio, estas fiestas no se preparan en un mes. Los procedimientos administrativos y de contratación empiezan en julio y no hicimos nada porque éramos conscientes de que no podíamos hacer ninguna actividad tradicional. Las fiestas son muy populosas y se viven mucho en la calle y eso es un factor de riesgo. En junio ya decidimos no poner en marcha el proceso. En todo momento dijimos que nos íbamos a adecuar a la situación sanitaria.

- Pero la decisión de cancelar la Ofrenda de Flores aún llegó más tarde.

- En verano empezamos a trabajar en la ofrenda virtual y en julio presentamos a Sanidad una propuesta de ofrenda reducida dijeron que era viable.

- Parece que Sanidad es la única que tiene poder de decisión y responsabilidad.

- Es que cualquier evento popular tiene que estar supeditado a las circunstancias sanitarias y a lo que Sanidad diga. Todo lo que se hace se consulta. En agosto fuimos nosotros, el ayuntamiento, los que viendo el número de contagios decidimos que no se podía celebrar la Ofrenda de Flores como el resto de años. El área de Cultura está preparada para todo, para programar en la calle si la situación lo permite y para hacerlo online si nos vuelven a confinar. Esta es nuestra obligación, estar preparado para todos los escenarios.

- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo el 13 de octubre que el aumento de contagios en Zaragoza se debía a las no fiestas. ¿Qué le parece?

- Completamente desafortunado porque científicamente y médicamente nos están diciendo que a raíz del contagio hay uno días en los que tarda en manifestar el virus. No tenía ningún sentido. Desde finales de septiembre Zaragoza está incrementando el número de contagios.

- ¿Preocupa que haya un brote post no fiestas?

- Sí, y así nos lo han trasladado además las autoridades sanitarias. En otros sitios en los que ha habido celebraciones, aunque sea en ámbitos privados, se han producido esos repuntes. Lo único que estaba en nuestra mano era concienciar y la campaña ha funcionado, pero cuando entra la responsabilidad individual, donde las autoridades e instituciones no podemos vigilar, entra la responsabilidad individual de cada uno.

«Tenemos discrepancias con el PP pero debatimos y logramos llegar a acuerdos»

- ¿Quién gana y quién pierde en la polémica por el nombramiento de Fernando Simón como Hijo predilecto? Propuesta de ZeC que al final retiró.

- ZeC hizo una utilización política de unos títulos que no tocaba. Desde el primer momento dijimos que no estábamos de acuerdo y tenía poco sentido proponerlo. Este nombramiento tiene que tener un sentir general mayoritario. Todos sabemos cuando proponemos nombre si hay una polémica.

- ¿Se podría haber gestionado de otro modo para evitar esta polémica? ¿Haber zanjado el asunto en la junta de portavoces en lugar de en Twitter?

- Podemos y ZeC no deberían de haberlo planteado. Ha habido una clara voluntad de utilización política. En la junta no se debatió y ya dijimos públicamente que no estábamos de acuerdo.

- Viendo las coaliciones PP-Cs en otras comunidades, como la de Madrid, ¿cómo está la de Zaragoza?

- Son unas relaciones muy positivas porque tenemos claro los dos partidos que nuestra prioridad es el bienestar de los zaragozanos y cubrir las necesidades. Hay discrepancias que se debaten pero se llega a un acuerdo en los temas prioritarios. En las necesidades no tienen que haber siglas.

- ¿Peligra la coalición PP-Cs en Madrid?

- Es compatible estar en unos sitios gobernando con un partido y en otros, con otro. Este es el espíritu de Cs, el tomar decisiones de forma objetiva pensando en a quién van a beneficiar y no en el juego político y las siglas. Que estemos tendiendo la mano a nivel nacional al Gobierno de Sánchez para salir de la crisis es lógico. La gente no entendería que no lo hiciéramos.

- ¿Con Inés Arrimadas se ha vuelto a ese «tender la mano» que en la última etapa de Albert Rivera no sucedió?

- Estamos viviendo unas circunstancias completamente diferentes. Ahora mismo la única opción con esta crisis es esa.