Schindler retrasa a noviembre el cierre de la planta de Zaragoza

Schinlder no cerrará su planta de Zaragoza el próximo 30 de abril sino que lo hará siete meses después, el 30 de noviembre, con el objetivo de elevar las posibilidades de recolocación de los 119 trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y poder, de esta forma, llevar a cabo un traslado menos precipitado de la producción de Zaragoza a Eslovaquia. Así lo comunicó ayer la dirección del grupo suizo a los representantes del comité de empresa en una nueva reunión en la que también se abordaron otras cuestiones como el análisis de posibles vacantes en España, Eslovaquia y Suiza para los trabajadores despedidos en Zaragoza.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Dieste, señaló al término del encuentro que se produjeron algunos avances en la negociación. Entre ellos destaca la posibilidad de cubrir hasta 31 vacantes en el conjunto de Schindler Iberia, es decir, en España. Además, considera que hasta 15 trabajadores podrían recolocarse en el centro de Zaragoza, concretamente en tareas vinculadas a las áreas de mantenimiento, montaje, gestión logística, ingeniería de pedidos e informática, entre otras. El ERE dejará la planta sin actividad industrial, pero la compañía mantendrá de momento otras áreas que suman 350 empleos.

Otra de las alternativas que ofreció Schindler fue la posibilidad de que once afectados pudiesen ir a trabajar a los centros de Eslovaquia (9 personas) y en la factoría de Ebikon, en Suiza (2), aunque eso dependerá de la predisposición o no de los despedidos. «Hay muchas circunstancias y cada uno tendría que valorar», apuntó Dieste. Quienes optasen a ello tendrían ayudas sociales (vivienda y transporte, entre otros) y mantendrían el salario actual en el país de destino. Eso sí, la garantía de empleo se limitaría a dos años, según concretó Dieste. Sea como fuere, estas opciones dependerán del encaje de los trabajadores despedidos y de si se concretan o no esas vacantes.

Durante el encuentro, la empresa también abordó el cambio de planes respecto al cierre de la planta. Así, optó por prolongarlo durante siete meses y consideró mejor hacerlo de forma escalonada. De esta forma, un total de 45 trabajadores saldrían de la factoría entre el 30 de abril y el 30 de junio, mientras que el resto se llevarían a cabo de forma progresiva. El retraso del fin de la actividad hasta noviembre también permitirá que hasta 30 afectados puedan acogerse al convenio especial de 55 años mediante el cual la empresa cotiza por el trabajador hasta que se jubile. Lo que no se abordó en la reunión fueron las posibles indemnizaciones a percibir por los despedidos. «No se ha tratado porque ahora no es lo relevante», dijo Dieste.

PAROS PARCIALES

Pese a los avances en la negociación, la plantilla secundará el miércoles y el jueves los paros parciales (de cuatro horas por turno) anunciados por el comité. «Seguimos con las movilizaciones. No tiramos la toalla ni lo haremos nunca porque creemos que la actividad industrial se puede salvar hasta el último momento», proclamó el presidente del comité de empresa.

Coincidiendo con estos paros parciales, la plantilla celebrará movilizaciones los dos días en plaza de España, entre las 11,30 y las 12,30 horas. Además, hay planteadas dos jornadas de huelga total el 19 y 20 de febrero.