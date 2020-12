El secreto mejor guardado

El silencio de la familia y de un reducido grupo de personas que estaba al corriente del secreto sirvió para que Julio Cubero pudiera vivir oculto en Calatorao, su pueblo, durante ocho años y salvar su vida durante la guerra civil española. Un zulo excavado en la vivienda de sus padres fue su habitáculo de defensa durante todo ese tiempo. 84 años después, la ópera prima del también calatorense Jesús Trasobares, ‘¿Quién cerrará la puerta?’, rescata su historia para honrar su memoria e incidir en la importancia del perdón, pero no el olvido.

El 13 de agosto de 1936 Julio Cubero escapó de uno de los dos camiones que partieron de su localidad con veinte personas que, pocas horas después, fueron fusiladas sin haber cometido ningún delito y sin haber sido sometidas a juicio alguno. Durante un mes, Cubero fue vagando hambriento y dolorido por las palizas recibidas por el monte de Alpartir. Pero, gracias a la ayuda de unos vecinos y a su familia, pudo llegar a Calatorao un mes después, camuflado entre fajos de alfalfa, y ocultarse en la casa de sus padres para un largo encierro que duraría ocho años.

Jesús Trasobares recupera esta historia en su primera obra publicada por la editorial Doce Robles. Transcribiendo los apuntes que su padre había recogido del propio Julio Cubero, y después de un periodo de documentación, ha construido un relato novelado trufado de anécdotas y momentos muy trágicos y reales. Una novela que relata las experiencias de Julio para salvar su vida; la vida de un joven de 23 años que, como muchos otros entonces, vieron truncado su futuro y fueron sometidos a un pelotón de fusilamiento. El protagonista de esta historia pudo cambiar su suerte con un impulso de valentía que sembró el desconcierto de sus opresores durante los años posteriores, en los que siguieron buscándolo.

El autor de la novela utiliza la vida de su propia familia para introducir en el relato la amistad de Julio Cubero con su padre, de familia falangista, y cómo de esa confianza nació la necesidad de contar su historia. «Te lo cuento porque quiero que mis hijos lo puedan contar a mis nietos. Que la gente de este pueblo sepa la verdad. Necesito pensar que mi vida a pesar de todo ha servido para algo», recupera el libro las palabras de Julio Cubero.

Trasobares saca a la luz los apuntes del «cuaderno azul», donde su padre había anotado lo que Julio le contó. Más de ocho décadas después se da a conocer a la opinión pública. «Es una buena historia para empezar a escribir, es un diamante que tiene de todo: intriga, amor, y una dureza y crueldad terribles que se reflejan en la vida de Julio, y en los difíciles momentos que vivió Calatorao en los inicios de la guerra civil», asegura el autor. Una excedencia en el trabajo le ha permitido a este músico, compositor y profesor continuar la tarea que empezó su padre.

«Lo tenía en mente desde hace tiempo», dice, «pero se presentó la ocasión y contacté con la familia y me lancé. Me quedo con la enorme satisfacción que me ha producido contribuir a la reparación de la figura de una persona tan especial como Julio Cubero, y era necesario que su sufrimiento no fuera en vano». «El conocimiento de los hechos me ha servido para reflexionar y homenajear a dos personas tan diferentes como Julio y mi padre, que fueron capaces de entablar una amistad tan grande que generó la confianza suficiente para compartir los datos que han dado lugar a esta novela», explica.

Ocho años de silencio

La vida oculta de Julio marcó su futuro. Ocho años de dolor, mucho miedo y sufrimiento, y que acarrearon problemas físicos y emocionales. Pero en su «cárcel» autoimpuesta para salvarse, el destino le llevó al amor de su vida. La llegada de Marieta a casa de sus padres fue la luz en una vida de oscuridad, y de esa relación nació una familia que se debió de construir mucho tiempo después, cuando Julio recuperó la libertad. Orencio, Angelita y Julio, los hijos de la pareja, fueron una compensación a tanto sufrimiento.

Orencio, el primogénito de Julio, ya fallecido, no ha podido ver publicada su historia. Angelita y Julio han vivido la publicación con mucha emoción. «Ha sido un orgullo para nosotros ver la historia de mi padre reflejada en un libro. Jesús ha hecho un gran trabajo con los datos que había recogido su padre y con la documentación que nosotros hemos ido acumulando a lo largo del tiempo», afirma Julio Cubero hijo. «Es bueno que se recuerde cómo sucedieron los hechos, que la gente sepa que lo que se cuenta en la novela es todo real. Hemos reducido lo máximo posible las referencias personales porque creemos que hay que vivir en el perdón, pero no en el olvido», señala. «Queremos que sirva como homenaje a la figura de mi padre y que se tome conciencia para que estos hechos nunca vuelvan a repetirse», añade.

En esta historia de reparación, el relato cobra aún más valor ya que los Trasobares, a pesar de ser hijo y nieto de un falangista, trazaron una gran amistad con la familia Cubero que todavía mantienen.