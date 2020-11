El sector del esquí prepara ertes ante las dudas sobre la temporada

Centenares de trabajadores del sector de la nieve en Aragón viven en ascuas a la espera de que se clarifique su situación laboral. El inicio de la temporada debería de estar a la vuelta de la esquina pero cada vez hay menos certezas de que pueda producirse a principios de diciembre, como estaba previsto inicialmente, debido al mantenimiento de las restricciones sanitarias aplicadas para controlar la pandemia, sobre todo los confinamientos perimetrales, que impiden la llegada de esquiadores. A ello se suma además la falta de nieve que por ahora hay en las pistas. Ante esta situación, las estaciones han comenzado ya ha prepararse para aplicar ajustes laborales en forma de ertes de fuerza mayor por el coronavirus.

Una de las primera en optar por esta medida podría ser la de Candanchú. Fuentes del comité aseguraron ayer no tener conocimiento oficial de que la empresa haya presentado ya un expediente temporal de empleo, algo que sí ha ocurrido según informa Heraldo. «Hay rumores, pero no tenemos constancia documental», según varios delegados sindicales.

No obstante, entre los trabajadores del mundo de la nieve se da ya por hecho que van a ser necesarias las suspensiones de empleo, al menos al inicio de la temporada. «Creemos que va haber ertes en todas estaciones porque no hay nieve y no está permitida la movilidad», aseguraron fuentes de CCOO, que instaron a las empresas de turismo blanco a tomar este tipo de ajustes si no queda más remedio, pero «que los hagan pronto y bien para el mayor beneficio posible de los trabajadores».

El endurecimiento en las últimas semanas de las restricciones sanitarias complica la apertura de los centros invernales, que debería de producirse dentro dos o tres semanas, pero parece muy difícil que suceda si no se da un cambio sustancial en la evolución de la pandemia. Tampoco las condiciones meteorológicas están siendo propicias para la nieve. El sector se enfrenta así a la campaña más incierta de las últimas décadas.

La temporada pasada ya se había iniciado por estas fechas. La apertura de las primeras estaciones (Astún y Formigal) fue el 16 de noviembre. Ahora, aunque las pistas lucieran un manto blanco adecuado para la práctica de este deporte, no podrían abrir ante la imposibilidad de recibir visitantes por las limitaciones de movilidad.

En una situación normal, a estas alturas del año debería haber contrataciones y se estaría incorporando al personal fijo discontinúo, uno de los colectivos más destacados entre los más de 2.000 trabajadores directos que generan las estaciones aragonesas en el momento más álgido. Esto no se está produciendo e, incluso, algunos empleados están percibiendo el subsidio por el covid creado para fijos discontinuos.