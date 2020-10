El sector de oficinas resiste todavía al auge del teletrabajo

La pandemia del covid-19 ha cambiado las vidas de todos, eso es una realidad más que aparente, pero el mundo laboral también ha tenido que adaptarse. Al inicio de la pandemia, las compañías que desarrollaban su actividad económica en lugares cerrados, como oficinas y despachos, tuvieron que recurrir forzosamente al teletrabajo, en cumplimiento de las medidas sanitarias fijadas. La modalidad no presencial sigue plenamente implantada en muchas empresas de Zaragoza al mantenerse un elevado nivel de contagios. Esto ha hecho que algunas instalaciones se hayan quedado inertes o medio vacías. A pesar de ello, la ocupación de los edificios de uso terciario apenas se ha resentido de momento, según las fuentes del sector consultadas.

El precio de alquiler de las oficinas tampoco ha variado de forma significativa, aunque algunos propietarios han ofrecido en este tiempo diferentes soluciones económicas a empresas que han tenido apuros. «Más que los precios, la mayoría de propietarios lo que han intentado ha sido prolongar los contratos, dando bonificaciones durante los meses más duros a cambio de ampliarlos», señaló Miguel Ángel Gómez, de la inmobiliaria CBRE de Zaragoza. Estas propuestas también vienen condicionadas por la situación económica de las compañías, que han visto mermados sus ingresos. «Las rentas de oficinas en Zaragoza más bajas no pueden estar», apuntó.

En el World Trade Center de Zaragoza (WTCZ), uno de los principales edificios del sector, no ha habido ni subidas ni bajadas. «Hemos mantenido siempre los mismos precios», señala su gerente, Jorge Anglada. No obstante, sí recibieron solicitudes de aplazamiento de pago porque era «inviable» acudir a la oficina.

Ocupación del 96% / A pesar del trabajo no presencial, el WTCZ está ocupado casi al completo, con un porcentaje del 96%. Y_según Anglada, la actividad está volviendo «poco a poco a la normalidad», aunque la situación varía según el inquilino. «Hay de todo. Una empresa americana no ha aparecido desde que surgió el covid y hasta diciembre nos han dicho que no piensan hacerlo. Sin embargo, otra americana no mete a más gente porque no caben», explica.

La mayoría de las compañías han optado por desarrollar un «mix» laboral, alternando las plantillas por grupos de trabajo en casa y de actividad in situ. «Se nota que las empresas quieren que la gente vuelva por el tema de vínculo de la empresa», añade

En definitiva, Anglada asegura que la crisis no se ha notado «en exceso» en esta actividad, al menos por ahora. El WTCZ, incluso, ha renovado el contrato de alquiler con tres grupos. A su juicio, los efectos del coronavirus en las oficinas «hay que verlos más a largo plazo». «Ahora las empresas están viéndolas venir a ver qué decisión tomar», concluye.