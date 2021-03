El sector tecnológico lidera las expectativas de empleo para el 2021

La crisis del coronavirus ha hecho mella en el panorama laboral español y en el aragonés. Sin ir más lejos, esto se pone de manifiesto con los últimos datos del paro en Aragón, presentados estas últimas semanas, que reflejaron que, entre febrero del 2020 y febrero del 2021, la comunidad ha sumado 20.000 parados más. Sin embargo, todavía existen vías de mejora, con perspectivas de empleo que, para este 2021, se centran en el sector tecnológico, principalmente, y en otros como el industrial, el energético y el de la logística. Así lo refleja el estudio de remuneración 2021 de la consultora Michael Page, que incluye una previsión de la situación del mercado laboral en Aragón de cara a los próximos meses, partiendo de las tendencias y salarios actuales de perfiles cualificados registrados durante 2020.

Si bien la principal conclusión que se extrae es que la contención salarial será la tendencia generalizada en la región en este 2021, motores económicos como el tecnológico se prevé que abran puertas laborales, más con el auge del teletrabajo este último año. «Es un mercado estable, sin altibajos, la tendencia ha sido de mantener presupuestos y plantilla. Nos enfrentamos a un 2021 muy interesante, va a haber recuperación de los proyectos de los clientes en TIC», refleja el director del clúster Tecnara, Manuel Pérez. Si bien, el mercado de este sector ha abierto fronteras a trabajadores de todo el territorio nacional.

«La movilidad geográfica en el sector no ha sido problema, pero ahora con el teletrabajo mi gente está firmando con gente de Sevilla o a Coruña. Esta estabilidad ha generado cartera de negocios que yo creo que se puede calificar de positiva pero pone presión máxima en el tema del empleo», explica Pérez. Asimismo, estas oportunidades laborales, en su lado más negativo, podrían estar vinculadas a una mayor presión. «Necesito perfiles con experiencia, con años de trabajo con herramientas de tecnología, y eso puede ser una afección. Paro no va a haber, pero insistir que con lo que se va incorporando no llegamos a cubrir la demanda de empleo de unos puestos de trabajo para los que se necesita una experiencia», añade.

Estos perfiles digitales en su mayor parte son posiciones de nueva creación a raíz de los proyectos de transformación digital de las empresas. El aumento de la demanda de estos perfiles, según el estudio, podría a llegar a un 46%. «Buscamos estabilidad en las empresas para crecer en proyectos, pero no vale con llegar. Necesito lo que dará esta gente en cuatro años. Las empresas aragonesas están patrullando todo el ciberespacio para encontrar lo que necesitan», asevera el director del clúster Tecnara.

El trabajo a distancia, además, ha llegado también a otros sectores y eso provocará que «la demanda de perfiles tecnológicos esté orientada al desarrollo de software».

Otros sectores

Entre los sectores que mejores resultados están cosechando destacan la industria de automoción, agroquímica, metalúrgica y de bienes de consumo, en gran parte por los buenos niveles de exportaciones alcanzados en la región. Según la consultora Michael Page, la demanda de perfiles especializados en exportación se sitúa en un 24% para este año.

Por otro lado, se seguirán solicitando los perfiles habituales en la industria manufacturera, como son los orientados a mantenimiento, procesos o responsables de equipo. Mientras que el sector energético, por su parte, también cuenta con previsiones positivas para este año, especialmente por las buenas perspectivas de inversión en energías renovables, en las que Aragón es líder en eólica y fotovoltaica.

En este caso los perfiles más demandados son los perfiles de oficina técnica, puesta en marcha y mantenimiento, con incrementos de hasta el 32%. Asimismo, el sector logístico es también clave en Aragón, ya que cuenta con algunos de los operadores líderes a nivel nacional, y su comportamiento en los últimos meses ha sido desigual en función del tipo de compañías a las que presta servicio.

Aquellas que suministran productos de retail o dirigidos al consumidor final han registrado buenos resultados, mientras que las que ofrecen soporte a empresas industriales más afectadas por los confinamientos sufrieron un impacto negativo. Los perfiles más demandados en este sector son aquellos relacionados con la mejora de procesos, dirección de almacén y de operativa, y se espera que esta tendencia continúe, con un aumento en la demanda del 50%.

En busca de la estabilidad

Las patronales empresariales en Aragón se muestran cautas a la hora de aventurarse sobre cuáles pueden ser las perspectivas de empleo para este 2021. De hecho, consideran que en primer lugar las empresas tienen que poder estabilizarse económicamente y, en segundo lugar, que la situación sanitaria avance lo mejor posible. «Todos los indicadores marcan que la creación de empleo será difícil si no se consigue que las empresas en trance de desaparición sobrevivan. Puede haber una bolsa muy específica de empleo en sectores específicos, pero todos los sectores que se encuentran en medio de esta crisis aguda, es impensable que creen empleo», señala el presidente de Cepyme en Aragón, Aurelio López de Hita.

Por otro lado, el presidente de la CEOE en la comunidad, Ricardo Mur, considera que la situación sanitaria debe mejorar, y el horizonte no se verá más claro hasta el segundo semestre del año. «Preveo que el primer semestre será malo mientras no se avance en la vacunación, pero viviremos un segundo semestre que podrá mejorar si el proceso de vacunación avanza. Va a haber muchos fondos para formación de personas en desempleo, en capacidad digitales, en el desarrollo de su empleabilidad, pero lo primero que se tiene que dar es que las empresas tengan la capacidad de poder contratar», asevera el presidente de la patronal empresarial.