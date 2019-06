Segundas oportunidades

A la Universidad de Zaragoza no le queda otro remedio que adaptarse a las necesidades tecnológicas reales y adecuar sus aulas a la demanda universitaria. Remodelar el mobiliario obsoleto forma parte también de ese camino, pero no todo el material es reutilizable. Por eso, y con el fin de contribuir al concepto de economía circular, desde la institución académica han donado varias mesas y sillas pertenecientes al campus universitario de Teruel para que puedan ser recuperadas y reutilizadas.

Lo han hecho a través de la Fundación Dónalo y, concretamente, se trata de un mobiliario que estaba siendo utilizado desde 1989 en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la capital turolense. «Es decir, ha tenido una vida de más de 30 años y ahora nos gustaría prolongarla en favor de nuevos usos compatibles con los estándares que ofrecen», señalaron ayer a este diario desde la Oficina Verde.

En las aulas del campus de Teruel se está renovando parte del mobiliario, pero desde la Universidad de Zaragoza no han podido reubicar en otros centros de la institución estos materiales. «Se trata de unas mesas que debido a la evolución de las necesidades tecnológicas de los estudiantes, con un uso masivo de ordenadores portátiles en las aulas, no son útiles. Al tener un tablero inclinado no permiten la colocación del equipo», explicaron. «Además se trata de una mesa de escasas dimensiones a la que si sumamos la tablet, ordenadores o apuntes no se permite el confort al alumno», añadieron desde la Oficina Verde.

Contacto con interesados

La Universidad de Zaragoza, que está «alineada y comprometida» con los objetivos de desarrollo sostenible, puede conseguir a través de la Fundación Dónalo que los dos packs ofrecidos de sillas y mesas (publicados en la web de la asociación) tengan una segunda oportunidad. «Esta fundación está ayudando a hacer de intermediaria entre la universidad y los organismos que creemos que pueden reutilizar estos materiales», explicaron. Estos serán donados «sin coste», pero la condición es que aquel organismo con interés deberá gestionar y hacerse cargo del desmontaje, retirada y transporte de cualquier mobiliario. Estos se encuentran todavía en el interior del edificio de Ciencias Sociales.

La fecha límite para recibir peticiones termina el 1 de agosto y desde el campus público quedarían «satisfechos» si logran el objetivo. Esta misma fórmula fue utilizada por la Universidad de Zaragoza hace unos meses con todo el material disponible en la vieja Facultad de Filosofía y Letras, ya cerrada y derribada una parte.

En este caso, casi 400 piezas tuvieron otro destino con la colabración de Fundación Dónalo, 16 oenegés, asociaciones y ayuntamientos de toda España. Fue un total de unos 8.400 kilos de elementos reutilizados que evitaron 14.298 kilos de emisiones de CO2 a la atmósfera, según detalló el campus en su momento.