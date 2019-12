El Seprona investiga a 26 personas por diferentes construcciones ilegales

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Zaragoza ha llevado a cabo la denominada operación “Adobe” que ha finalizado con la investigación de 26 personas, presuntas autoras de llevar a cabo construcciones o edificaciones, de manera ilegal, en suelos no urbanizables y de especial protección, en diferentes puntos de esta provincia.

La operación se inició en verano de 2018 tras tener conocimiento de la posible existencia de la construcción de una balsa para suministrar de agua a una explotación ganadera en el término municipal de Trasmoz, explica el instituto armado en una nota de prensa.

En esa explotación se comprobó que se surtía de agua, que era distraída de una acequia de riego, a través de varios tubos y que en dicha obra, se había iniciado incluso la construcción de un pequeño puente sobre un barranco situado en suelo de dominio público.

Una vez identificadas las personas que participaron en estos hechos, siete entre promotores y constructores de las obras, la Guardia Civil procedió, en febrero pasado a investigarlos como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, así como por distraer aguas de uso privativo de su curso sin autorización.

Dentro de la operación, entre marzo y septiembre, los agentes localizaron tres edificaciones de reciente construcción, dentro de la zona de policía del río Ebro, en el término municipal de Sástago.

Edificaciones no autorizables por realizarse en suelo no urbanizable de especial protección, por lo que se procedió a la investigación de las once personas que tomaron parte en estas construcciones, como promotores o constructores, por un presunto delito contra la ordenación del territorio y urbanismo.

La última actuación desarrollada en esta materia finalizó el pasado noviembre al detectarse otra balsa en Alpartir, que también suministraba de agua a una explotación ganadera y carecía de licencia urbanística. Al igual que en las actuaciones anteriores, su construcción no era autorizable y se había realizado en suelo no urbanizable. Hechos por los que ocho personas fueron investigadas como presuntos autores del mismo delito.