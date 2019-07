La sequía obliga a Cretas a cortar el agua por la noche

El Ayuntamiento de Cretas, en la comarca del Matarraña, ha decidido cortar el suministro de agua potable durante la noche (de 00.00 horas a 7.00 horas) debido a la sequía que atraviesa la zona y el bajo nivel del río Algars, que da suministro a esta localidad y otras de la zona. Esta situación impide que acceda el caudal a los depósitos municipales para tratar el agua y la situación podría complicarse en las próximas semanas.

«El año pasado ya nos sucedió lo mismo, pero esta vez estamos más preocupados porque la restricción la hemos tenido que hacer antes», señaló ayer a este diario Fernando Camps, alcalde de Cretas. Este no descartó tener que hacer «variaciones» en el horario si el problema se agrandara con la llegada de las fiestas y el aumento del turismo.

«Las fuentes del pueblo están secas, el río Algars apenas baja con agua y de momento nos han estado dejando desde Arnes (Cataluña) su agua sobrante, pero ellos también la necesitan y esto no puede ser una solución», reiteró.

De hecho, en Cretas ya está todo preparado para que, si fuera necesario, los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) tuvieran que actuar llevando agua a Cretas desde la localidad de Valderrobres. «Lo que pedimos es una solución, porque lo que no puede ser es que nos encontremos cada verano con el mismo problema. Si desde las Administraciones no hacen nada, lo tendremos que hacer desde el ayuntamiento», añadió Camps, quien apuntó que la solución pasa por la construcción de balsas laterales para agua de boca. «Tenemos infraestructuras y también tuberías nuevas, pero si falta lo principal que es el agua no podemos hacer más», dijo.

Por otro lado, la semana pasada desde el consistorio ya se envió a los vecinos una carta comunicándoles que, al igual que ya sucedió el verano pasado, redujeran en la medida de lo posible el consumo de agua en las casas, así como el riego de huertos urbanos o el llenado de las piscinas.

Cretas se abastece de fuentes subterráneas y del río Algars, cuyo caudal se ha reducido en las últimas semanas de forma notable. El pueblo aumenta de forma considerable su población estos meses y todavía debe hacer frente a un mes de agosto donde todavía llegan más turistas y, además, se celebran las fiestas. A. LAHOZ