El Servet retrasa ya operaciones programadas para liberar camas

Los hospitales aragoneses notan desde hace días ya el aumento de la presión que ejercen los ingresos de pacientes con covid, aunque no solo. El número de personas hospitalizadas en planta ha crecido en las últimas semanas por el coronavirus pero también por otro tipo de patologías. Es por ello que en el hospital Miguel Servet de Zaragoza están reprogramando las cirugías no urgentes y que requieren ingreso porque, aunque no hayan llegado al límite de su capacidad, preocupa cómo puedan evolucionar los acontecimientos a partir de ahora.

Desde el pasado viernes se decidieron ya anular algunas operaciones previstas, que no suspender, avisan desde el centro hospitalario, puesto que aunque eran cirugías programadas desde hace tiempo (en áreas como traumatología) no se había citado aún a los pacientes para un día concreto. Los esfuerzos se están poniendo en poder atender todos los ingresos que llegan y es por eso también que, de los 24 quirófanos con los que cuenta el hospital, solo 14 están abiertos ahora: once convencionales, dos de urgencias y uno para pacientes covid, ya que aunque se desaconseja operar a pacientes positivos, se puede disponer así de un espacio en caso de que la cirugía tuviera que llevarse a cabo sí o sí en unas condiciones seguras tanto para el paciente como para los sanitarios.

De esta manera, retrasando las cirugías no urgentes, el hospital consigue liberar camas que sino hubieran sido ocupadas por esos pacientes después de pasar por el quirófano. Por el contrario, con las operaciones que no requieren ingreso se está haciendo lo contrario: dado que estas intervenciones no interceden en la ocupación total del hospital están tratando de programar más para conseguir que la lista de espera se reduzca.

En circunstancias normales, el hospital Miguel Servet puede efectuar casi 160 cirugías al día, y la semana pasada ya se retrasaron unas «diez o quince» operaciones, aunque la previsión es que esta semana se retrasen todavía más. Todo eso de las intervenciones programadas no urgentes, puesto que las que requieran de celeridad serán atendidas «como siempre». Según fuentes del hospital, la pauta se irá marcando día a día según las previsiones de ingresos y se reprogramarán las cirugías necesarias para poder disponer de camas si los ingresos siguen subiendo. Según los datos de ayer, en el Servet hay 229 personas hospitalizadas en planta con covid y 22 en unidades de cuidados intensivos. Si bien, la rotación de los pacientes, es decir, el tiempo que permanecen ingresados en este centro hospitalario, es ahora menor que al principio de la pandemia, puesto que la experiencia ha permitido aprovechar mejor los recursos y avanzar en el tratamiento de los enfermos.

En el ámbito autonómico, en total, en Aragón hay 704 contagiados por coronavirus hospitalizados y 80 en unidades de cuidados intensivos. Quedan libres, por tanto, otras 80 camas uci libres, otras trece más con respirador y más de 1.200 plazas convencionales. Según la consejera de presidencia del Gobierno de Aragón, la situación es «preocupante», pero se aleja por el momento de los índices que se alcanzaron en otras olas de la pandemia.