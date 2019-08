Los servicios de comedor para mayores se ampliarán

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, anunció ayer que la concejalía delegada de Mayores va a estudiar la ampliación de los servicios de comedor de los centros de mayores, así como las instalaciones que aún no lo ofrecen, durante los fines de semana. La iniciativa responde al incremento de la demanda.

Azcón hizo este anuncio durante una visita al centro de convivencia de mayores del barrio de La Jota, donde estuvo acompañado de la concejala delegada de Mayores, Paloma Espinosa.

El alcalde destacó el buen funcionamiento del servicio de comedor, que se empezó a prestar en este centro en el 2008, y que ahora se ofrece también en los del Casco Histórico, Delicias, La Almozara, Laín Entralgo, Rey Fernando y San José después de su ampliación.

En el 2018, según detalló el alcalde, se alcanzó la cifra de 54.077 menús vendidos en los siete centros, a un precio de 3,5 euros cada uno, durante los 228 días de comedor (están operativos de lunes a viernes todos los meses del año excepto agosto). Según la estimación del consistorio, la demanda del servicio crece a un ritmo aproximado del 5% anual.

Esta prestación garantiza que los mayores cubran sus necesidades nutricionales y se trata de una herramienta eficaz para combatir la soledad no deseada. «También tiene mucho que ver con que no estén solas en casa, ya que al acudir a comer a estos centros se relacionan con otros mayores», dijo Azcón. El alcalde reiteró que una de las prioridades de la corporación municipal va a ser «cuidar a nuestras personas mayores», como se recoge en el pacto de gobierno suscrito entre PP y Ciudadanos, dijo. Pretenden, añadió, paliar la soledad no deseada y promover el envejecimiento activo.