Los servicios mínimos para el paro del 8-M serán los de un día festivo

El domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no habrá huelga feminista a nivel español porque no ha habido unanimidad entre los diferentes territorios a la hora de convocarla. No obstante, sí habrá paros generales en algunas comunidades como Aragón, donde la cobertura legal de la convocatoria ha sido efectuada por los sindicatos minoritarios ISTA, SOA-STA y CUT. Aunque el impacto de la misma se prevé que sea ínfimo, al ser además en un día no laborable, el Ejecutivo autonómico ha fijado como es preceptivo los servicios mínimos para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales, con independencia de la titularidad pública o privada.

En muchos casos, la cobertura de efectivos fijada por la DGA en el ámbito de sus competencias será igual a la de un día festivo, según las órdenes públicas este viernes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). La singularidad de la protesta respecto a los años anteriores es que se desarrolla en un día no laborable y su efecto por tanto es muy limitado ya que el 77% de los ocupados no trabaja ningún domingo. Por este motivo, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO no han convocado esta vez paros parciales como en anteriores ocasiones y tampoco secundan la huelga general.

La movilización, de un día de duración, se desarrollará desde las 00.00 horas del domingo y finalizará a las 24 horas de ese día. La cobertura legal de la convocatoria afecta a todos los trabajadores de la comunidad, sea cual sea su sector productivo o centro de trabajo.

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

En el caso del Servicio Aragonés de Salud, un ámbito especialmente sensible en estos momentos por el impacto del coronavirus, se consideran esenciales todos los servicios de atención directa a usuarios. En consecuencia, se garantiza que la mayor parte de las actividades funcionen como en una jornada festiva, tales como la atención en las plantas de los hospitales, la seguridad, limpieza, mantenimiento y alimentación de centros sanitarios o el servicio teleoperación de citas y atención al usuario (Salud informa). La DGA garantiza además la prestación de los servicios de urgencia, hemodiálisis y tratamientos oncológicos urgentes, así como la atención del 100% de las llamadas que reciba el 061.

También tendrán la consideración de servicios mínimos todas aquellas personas que tengan asignado servicio de guardia en las residencias de mayores o juveniles adscritas a la Administración autonómica u otros organismos públicos como el Banco de Sangre y Tejidos. En actividades gestionadas por empresas privadas, la cobertura será del 100% en algunos casos concretos como el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón o la seguridad integral de los edificios judiciales.

TELEVISIÓN AUTÓNOMICA Y TRANSPORTE

En el caso de la radio y la televisión autonómica, el Gobierno de Aragón ha fijado como servicios mínimos la emisión de los servicios informativos, como suele ser lo habitual en las convocatorias de huelga.

En cuanto al transporte de viajeros, se garantiza una expedición completa (ida y vuelta) en las rutas que tengan con hasta tres frecuencias, dos expediciones en las que tengan con entre cuatro y seis frencuencias y del 40% en el resto. En los servicios de transporte público regular de uso especial de trabajadores a los centros penitenciarios de Zaragoza y Daroca, se prestarán la totalidad de las expediciones autorizadas.

Al margen de la convocatoria de huelga, hay previstas diversas movilizaciones en todo Aragón y a nivel nacional para luchar por los derechos de todas las mujeres, la igualdad, el fin de la brecha salarial y defender la dignidad de los denominados trabajos invisibles.