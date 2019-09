«Si bajamos las tasas, eso habrá que recuperarlo por otro lado»

<b>—¿Es este inicio de curso académico más especial para usted porque termina mandato?</b>

—No, para nada. Lo que hay que pensar es que es un nuevo inicio de curso y debemos procurar que todo salga bien.

<b>—¿Se volverá a presentar?

</b>—Todavía tenemos muchas cosas por delante que trabajar y no creo que debamos distraernos con estas cuestiones porque la universidad es más gestión que política. Lo que quiero es que la universidad tenga un buen plan de financiación, se puedan convocar plazas, se contrate a tiempo, se traigan investigadores, las obras vayan bien y podamos seguir en los ránkings. La otra decisión la sabrán, por este orden, mi familia, mi equipo de la universidad y mi equipo de investigación. Se merecen ser los primeros.

<b>—¿Ya ha hablado de ese plan de financiación con la nueva consejera Maru Díaz?

</b>—Sí. Y hay que convocar ya la reunión mixta para que el grupo de trabajo de financiación pueda empezar a trabajar y a planificar a medio plazo.

<b>—¿Le va a pedir más financiación al Gobierno de Aragón?

</b>—Pediremos lo que está pidiendo la mayor parte de las universidades, que es tener garantizada la financiación básica. Es lo que yo llamo ‘abrir la puerta’ para poder afrontar sueldos, luz o teléfono. Es muy duro tener que ir pidiendo créditos para salir adelante y eso que hemos logrado reducir la deuda seis millones en tres años. Es un esfuerzo que hemos hecho sin que repercuta en la calidad de la enseñanza y de profesorado. Tener un buen plan de financiación nos ayudaría a planificar, sin él es difícil.

<b>–¿La falta de presupuestos pone en jaque esa financiación?

</b>—Trabajar con una prorroga presupuestaria es tremendo. Este Gobierno de Aragón ha garantizado los presupuestos y espero que para el mes de enero ya podamos trabajar con las nuevas cuentas. Lo ideal sería empezar el año así porque nosotros presentaremos nuestros números, como ya hicimos el año pasado, en diciembre. A nivel nacional me chirría que haya un gobierno de izquierdas con un presupuesto de Montoro, del PP. Que se haga Gobierno sin presupuesto es algo que no me gusta.

—<b>¿Espera mantener con Maru Díaz las mismas buenas relaciones que tuvo con Pilar Alegría?

</b>—Por mi parte sí y espero que por la suya también. Hemos hablado muchas veces sobre la universidad, antes y después de las elecciones. Estoy abierto al diálogo, pero no solo con ella, sino también con todos. La universidad no entiende de partidos, entiende de gestión y me sentaré con quien sea cuando haga falta.

<b>—La propia consejera insiste en reducir las tasas. ¿Lo ve viable?

</b>—Lo que digo es que cada euro que se quite de una tasa hay que recuperarlo por otro lado. Soy partidario de que la universidad sea accesible para todo el mundo y que nadie, por necesidades especiales, orientación sexual, problemas económicos o procedencia, deje de tener acceso a una universidad pública. Si para eso hay que bajar las tasas, lo haremos. Si hay que aumentar las becas, lo haremos. Pero habrá que sentarse a hablar para ver dónde hay que priorizar las actuaciones.

<b>—¿Habrá algún cambio en la política de becas y ayudas al estudio?

</b>—En la universidad, a través de las llamadas becas rector, creo que tenemos la política de ayudas más agresiva del país. Y no pensamos mover un ápice esta idea, porque estamos convencidos de hacer esto. Por otro lado, las de la DGA están bien y, respecto a las nacionales, estamos trabajando para que se incremente la cantidad.

<b>—Han llegado a la plantilla más de 70 ayudantes doctor. ¿Es un parche eventual al envejecimiento o soluciona el problema?

</b>—No es un parche, es una política que tiene que ser continua. Tenemos dos problemas. Por un lado la tasa de reposición, que ha generado muchísimos problemas, y luego debemos hacer una política de financiación interna. Hemos realizado ajustes económicos para atraer talento joven, pero debe ser algo reiterado en el futuro. Esto mejorará nuestra posición en los ránkings porque a gente de mayor calidad, más se valora.

<b>—¿Usted es partidario de esos ‘ránkings’?

</b>—Como todo en la vida, hay cosas que empiezan bien y luego se pervierten. Los ránkings como idea de estímulo están muy bien, porque ayudan a mejorar y saber dónde estás, pero hay universidades con muchísimo dinero que están entrando en esos listados superando a públicas muy buenas. China o Arabia Saudí está fichando talento ya consolidado y no creo que eso sea competir en esta liga. Si fichas a Messi, te sales, pero estar por estar en un ránking no tiene sentido. El problema es que en el extranjero esto lo miran mucho y nos pone en el mapa, así que tenemos que seguir haciendo las cosas bien. No podemos pasar por alto que 12 universidades públicas de España están entre las 500 mejores del mundo. Eso habla de un sistema universitario muy sólido y ese dato es algo tremendo, pese a que el sistema español está mal financiado en comparación con otro como California, Cambridge o Harvard.

<b>—¿Hay que replantear las políticas de I+D+I para atraer talento a Aragón?

</b>—Sin duda. Cuando dicen que se fuga talento no me preocuparía tanto si viniera el mismo número que se va, pero no es así. Hay que poner el acento en atraer gente bien formada que quiera venir a mejorar. Las políticas no son suficientes en I+D+i. Ahora mismo, si a un investigador español lo llama un centro de Francia se irá, porque la gente joven tiene otro concepto de movilidad y porque no podemos competir en sueldos ni oportunidades.

<b>—¿Van a potenciar más los grupos de investigación?

</b>—Vamos a esperar a la convocatoria y, cuando salga, veremos qué cantidad económica hay y qué podemos hacer. Tenemos grupos muy potentes e investigaciones abiertas de mucho tirón.

<b>—¿Se prevé la puesta en marcha de algún nuevo instituto de investigación?

</b>—Hay alguno muy avanzado en el ámbito de las Ciencias Sociales, como es uno que versa sobre Empleo, Competitividad y Sociedad del Conocimiento. También el Centro de Innovación Educativa, potenciado junto al Departamento de Educación, va muy bien.

<b>—¿Se van a incorporar nuevas titulaciones a la oferta?

</b>—El mapa del curso está aprobado ya. Ahora acabamos de resolver los másteres de referencia, que es una cosa que nos ha costado más de lo que nos gustaría, pero donde hemos querido aplicar un modelo de evaluación muy limpio, transparente y con evaluadores externos. Queremos que nos miren y nos vean y estos másteres son una oportunidad para ello. Cuando comprometemos dinero público comprometemos el de los ciudadanos, así que hay que hacer las cosas poco a poco. Los experimentos no sirven.

<b>—¿Le ha sorprendido la alta demanda de los dobles grados del campus?

</b>—No, sabía que iría mucha gente porque estamos haciendo una oferta como una altísima empleabilidad. Me gusta además ese perfil de estudiante porque tiene una formación más transversal, además de un rendimiento académico muy bueno. Hay que pensar en la formación a largo plazo, saber qué pide la sociedad y nuestro entorno para configurar nuestra oferta y formación. Por otro lado, las dobles con la Universidad de Burdeos son excepcionales. Si tuviera hijos en esa edad y me preguntaran sobre la opción de ir, no tendría ninguna duda en recomendarlo y decir que sí. Es una vía importante que abre nuestra internacionalización como universidad y sociedad.

<b>—La Justicia retiró el veto de la DGA a las duplicidades de grados. ¿Eso va a ser un problema de cara al futuro?

</b>—No tiene porqué haber polémica ni tampoco establecer competencias entre la Universidad de Zaragoza y la San Jorge tiene sentido. No voy a jugar a eso. Tenemos que pensar que en Aragón somos pocos, con un sistema universitario único y ordenado donde la privada podrá asumir unas cosas mejor que la pública, y viceversa. La Universidad de Zaragoza es la referencia, pero la San Jorge también tiene su papel y ningún rector entramos en esa lucha. De hecho, hablamos mucho y cada uno, en su lugar, sabemos que esto es Aragón.

<b>—¿Va a ser este el curso donde la Evaluación para el Acceso a la Universidad (Evau) de septiembre se adelantará finalmente al mes de julio?

</b>—No es solo una cuestión nuestra. ¿Cómo vamos a hacer una Evau en julio si en septiembre hay exámenes de Bachillerato? Tenemos que hablar con el consejero de Educación (Felipe Faci) sobre esto, ya sabe que está sobre la mesa, para ver si podemos hacerlo o no. Es algo que sí o sí vamos a abordar.