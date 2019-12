Siete nuevos aragoneses ocuparán su escaño el martes

La constitución del Congreso y el Senado este martes, 3 de diciembre, conllevará la incorporación de siete caras nuevas por parte de Aragón respecto a la fugaz legislatura iniciada tras las elecciones del pasado 28 de abril. Tres congresistas y cuatro senadores, del PSOE, el PP y Teruel Existe, para la mayoría de los cuales será la primera experiencia política de envergadura en la capital de España. Un reto ilusionante para todos, que encaran con cierto respeto y en medio de la incertidumbre sobre si por fin se formará Gobierno o será una experiencia tan breve como lo fue la anterior para aquellos a los que reemplazan.

La mayor cuota de novedad la ostentan los representantes de Teruel Existe, ya que no solo es la primera experiencia para ellos, sino para su partido. Es más, para una agrupación de electores, de ámbito provincial, en la Historia de la democracia española. El reto conlleva, más que respeto, «ilusión, por el movimiento que nos ha traído hasta aquí y lo histórico del contexto», apunta el congresista Tomás Guitarte. Un apoyo al que responderán «dejándonos la piel», y con el que como mínimo aspiran a «dar visibilidad y convencer al resto de partidos de tomar decisiones de una vez», añadía.

El reparto de las áreas, ya se verá y, de momento, han iniciado contactos con el resto del grupo mixto, que se han brindado a explicarles la mecánica parlamentaria. En esto está siendo una gran ayuda el personal de las Cámaras, y tanto el senador Joaquín Egea como la senadora Beatriz Martín coinciden en elogiar a las secretarias del grupo mixto en la Cámara Alta, «un encanto». Ambos han tenido que pedir excedencias en sus trabajos, como técnico de electromedicina en Alcañiz y trabajadora en el aeropuerto, respectivamente. Pero esperan que su vida no cambie mucho más y seguir residiendo en sus municipios.

Egea destacaba que, aún sin empezar, ya habían tenido oportunidad de reunirse con la ministra de Transición Ecológica, que les informó de que acometerían la reserva del agua que ya no empleará la térmica de Andorra para otros usos industriales o de la población, una de sus reclamaciones del programa. Unos objetivos que Martín espera poder completar con la «experiencia» adquirida en el Senado, al que mediáticamente no se le presta la importancia que tiene. «Esperamos estar a la altura de la confianza de toda una provincia», exponía.

Junto a ellos estarán los dos senadores del PP, Carmen Pobo por Teruel y José Manuel Aranda por Zaragoza, que tampoco obtuvieron el puesto en abril. Para la turolense no será una experiencia nueva, y confía en repetir en áreas que ya controla como las comisiones de Familia, Infancia y Adolescencia, así como la de entidades locales y autonomías, como expresidenta de la DPT.

Para el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ha sido especialmente «satisfactorio» iniciar su andadura como el senador más votado de Aragón. Le gustaría trabajar en la despoblación, o en el campo de la sanidad, como responsable del hospital Ernest Lluch, que tendrá que abandonar de momento. Se le nota con ganas de la cita de mañana, en una reunión previa del PP, antes del «gran día» del martes.

También transmite ilusión Pedro Navarro, en la que será su primera experiencia como congresista por Zaragoza del PP, para lo que tendrá que abandonar su trabajo con su «amigo» Jorge Azcón, quien, según cuenta, ha tenido «mucho que ver» con su candidatura. Su andadura será «especial por muchos motivos», en una ciudad que conoce por su trabajo en el ámbito privado y en la que podrá «reencontrarse con amigos» de La Rioja, Soria, Extremadura o Cantabria con los que viene coincidiendo en trabajos para Nuevas Generaciones «desde hace 15 años», además de sus compañeros del PP aragonés. En cuanto a áreas, espera poder desempeñar algo relacionado con su especialidad sociológica, aunque le gusta «la vida de partido» y no se cierra a ninguna encomienda.

Con ilusión, y también «cierto vértigo» encara su primera experiencia en la política nacional el socialista Alfredo Sancho, símbolo de la victoria socialista en los comicios al ganar el segundo escaño por Huesca.

El alcalde de Benabarre confía en que, igual que la alcaldía da «cierta perspectiva» para el trabajo en las Cortes, donde ha tenido una reata de cariñosas despedidas en las últimas comisiones y plenos, su trabajo autonómico le ayude a representar a la provincia y la comunidad en Madrid. Le gustaría que fuera en despoblación, o áreas relacionadas con Economía y Hacienda, en su andadura en una Cámara que, solo al recoger la acreditación, ya le pareció «brutal» en cuanto a dimensión y medios disponibles.

Todos ellos, junto a los que repiten de las elecciones de abril, están deseando que la legislatura eche a andar y poder trabajar por el territorio.

Composición

Además de las siete caras nuevas surgidas de las elecciones del 10 de noviembre, otros 18 parlamentarios aragoneses repiten respecto a abril. En el Congreso, serán los socialistas Susana Sumelzo, Pau Marí Klose y Noemí Villagrasa, por Zaragoza; Begoña Nasarre, por Huesca y Hermino Sancho, por Teruel. A los que se suman los del PP, con Eloy Suárez por Zaragoza, Mario Garcés por Huesca y Alberto Herrero por Teruel. También repiten Pedro Fernández, de Vox, y Pablo Echenique, de Unidas Podemos.

En el Senado, Huesca queda igual (con los socialistas Antonio Cosculluela, Rosa Serrano y Gonzalo Palacín y la popular Ana Alós), en Teruel solo repite Manuel Blasco, del PP y en Zaragoza revalidan el puesto los socialistas Miguel Dalmau, Ana Isabel Villar y Víctor Ruiz de Diego. A nivel global, en el Congreso habrá seis socialistas, cuatro populares y un diputado de Vox, Podemos y Teruel Existe. En el Senado serán seis del PSOE (ninguno por Teruel), cuatro del PP y dos de Teruel Existe.