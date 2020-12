El sigiloso cierre de Schindler

Los compañeros del sindicato USO supieron estar al lado de la plantilla en una actitud de acompañamiento y representación respetuosa. Animaron a luchar para detener los despidos o en el peor de los casos para que las consecuencias fueran lo menos dañinas posible. Defendieron que tenían que celebrarse tantas asambleas como fueran necesarias pero las otras dos secciones sindicales, cuyas siglas prefiero no citar, lo impidieron, hasta que, obligados por el desarrollo de los acontecimientos, se vieron forzados a convocar una asamblea, en la cual no permitieron decidir acción de lucha de ningún tipo. También permitieron la puesta en marcha de ningún tipo de lucha colectiva, como siempre se hace en estos casos. Finalmente, y de igual forma empujados por los acontecimientos, no les quedó más remedio que convocar algunas acciones puramente testimoniales para salvar la cara: tarde, mal y sin convicción ni ganas de ningún tipo. Fue un triste colofón en la vida sindical de esta fábrica por lo que toca a la responsabilidad de los representantes de estas dos secciones sindicales. No señalo que haya habido o no recompensa para ellos por parte de la empresa, porque no lo sé ni tengo datos, pero sí que valoro como muy dañina para la clase trabajadora la acción sindical que desplegaron y las actitudes personales que mantuvieron. Con su acción sindical traicionaron la causa de los trabajadores, que es la defensa del empleo, y traicionaron al sindicalismo de clase. No contribuyeron a dignificar el sindicalismo…, y en su haber queda. Resaltar de nuevo la actitud mantenida por los afiliados y representantes de esa joven sección sindical de USO que, junto con otros trabajadores, supieron estar a la altura y, por tanto, propiciaron poder rescatar de la memoria de muchos despedidos que la acción sindical de un sindicalismo honesto, honrado y comprometido siempre será necesaria para poder defender la dignidad de los trabajadores y por tanto el respeto que merecen. Un saludo. Domingo.