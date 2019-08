Sin billetes a la venta en septiembre

Los usuarios del AVE se han topado estos días con una inesperada incidencia en la venta de billetes en la página web de Renfe. Para viajar a Madrid es imposible comprar un pasaje a partir del 15 de septiembre, porque el tren «no está disponible». Este contratiempo está afectando a numerosos viajeros que, por motivos de trabajo o para organizar sus vacaciones, se ven obligados a esperar a que se resuelva sin que la operadora dé ninguna explicación, lo que incrementa el malestar. Sin embargo, fuentes oficiales de Renfe achacaron este problema a una incidencia «por problemas logísticos internos» que está en vías de solución, aseguraron. De hecho, desde la compañía ferroviaria garantizaron que «la próxima semana» ya estará subsanado y se podrán comprar con normalidad. Pero no hay explicación sobre por qué esto solo sucede en los trayectos entre la estación Zaragoza-Delicias y la de Madrid-Puerta de Atocha. En el sentido contrario, en dirección a Barcelona y la frontera francesa, se pueden adquirir billetes en la página web con normalidad. Tanto para viajes a partir del 16 de septiembre como para todos los convoyes existentes hasta el próximo 16 de diciembre. Son cuatro meses en los que la disponibilidad es absoluta, y los descuentos, con tanta antelación, son más que interesantes para el usuario. De hecho, este parón en la venta de billetes hacia Madrid lo que ha provocado es que aumente el recelo sobre si las plazas que se comercialicen cuando se restablezca el servicio se venderán con los mismos descuentos que si se hubieran podido adquirir sin problemas. No en vano, la antelación será inferior a un mes y eso en el AVE suele ser sinónimo de precios más caros para el viajero. En Huesca sucede algo similar, no hay pasajes a la venta a partir de esa fecha porque el tren que llega allí es el que procede de la estación de Atocha.