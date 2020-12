Los sindicatos achacan el brote del Royo a la falta de mascarillas Ffp2

El hospital Royo Villanova de la capital aragonesa hace frente desde hace dos semanas a un brote de coronavirus que afecta, según los últimos datos recogidos, a 44 trabajadores del centro y a cinco pacientes. Unas cifras que han hecho saltar las alarmas en el sector sanitario y que ha llevado a los diferentes sindicatos a continuar reclamando el uso obligatorio de las mascarillas Ffp2 en todo el personal.

Desde Cesif Aragón, aseguraron que tras el conocimiento de este brote, «no se puede echar la culpa a los trabajadores de mala praxis» debido a que ellos cumplen «con todas las medidas de seguridad y con todos los protocolos establecidos». En este sentido, desde el sindicato explicaron que el protocolo que se actualizó hace diez días «no es suficiente» debido a que, aunque se amplió el uso de las mascarillas Ffp2, sigue sin ser obligatoria en muchas áreas. «Todo el personal sanitario debería de llevar este tipo de mascarilla para evitar contagios», remarcaron desde Cesif debido a que «se ha demostrado que no es suficiente con las quirúrgicas».

Decisión "vergonzosa"

Además, desde Cesif ponen de manifiesto que la limpieza del hospital Royo Villanova se está llevando a cabo por el servicio de limpieza. Una decisión que al sindicato le parece «vergonzosa» debido a que el personal se encuentra «sobrecargado». «Los trabajadores de la limpieza tienen mucho trabajo y más con la llegada del covid-19 por lo que la UME, al igual que fue al hospital San Juan de Dios, tenía que haber ido al Royo», explicaron.

Por su parte, desde UGT Aragón insisten en que el personal «tiene miedo» después de lo ocurrido debido a que «no reciben el material necesario» a pesar de que se sabe que no hay escasez de material como pudo pasar al comienzo de la pandemia. «Desde la administración dicen que mascarillas Ffp2 sí pero no para todos, y nosotros preguntamos ¿por qué no si cuando se entra a un hospital ya se está en riesgo?». En este sentido, desde UGT hacen hincapié en que «no hay que racanear sino facilitar» y que «la administración debe de velar por la seguridad de todos los trabajadores» y que actualmente consideran que se ha convertido en una «negligencia»

De momento, de las 44 bajas de los trabajadores solo se han podido cubrir nueve, siete han sido de auxiliar de enfermería y dos de celador, debido a que las bolsas se encuentran vacías. Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón explicaron que, hasta el momento, solo se había podido contratar este personal y que el resto se estaba llevando a cabo doblando turnos.

Según indicaron los sindicatos, el viernes hubo mesa sectorial donde se pidieron diferentes medidas que se consideran que se deben de adoptar de manera urgente. Entre ellas se encuentran más líneas telefónicas, más formación e información respecto a los protocolos a seguir, el cambio de mascarilla nada más terminar el turno así como el uso de una al día, entre otras peticiones.

Además, el hospital Miguel Servet de Zaragoza también lleva una semana con un brote en las cocinas del centro que no afecta al servicio debido a que todo el personal afectado está siendo sustituido. De momento, y según informaron ayer desde UGT, los positivos ya son 33.

1.300 pruebas

Las autoridades sanitarias decidieron el martes realizar test masivos a todos los empleados del centro hospitalario y, según informaron ayer a este diario, se van a llevar a cabo 1.300 pruebas más que se suman a las 193 que ya se realizaron la semana pasada como medida de prevención para conocer la situación de la plantilla.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, anunció ayer tras la celebración del Consejo Interterritorial de Sanidad, que el brote de coronavirus registrado en el hospital Royo Villanova de Zaragoza «ya está controlado» y que con la realización de estas pruebas «podremos dar una resolución definitiva a estos casos que han aparecido» estas últimas semanas entre los profesionales de un servicio concreto de este centro hospitalario.

En principio, Repollés aseguró que no hay «ningún enfermo ni trabajador de gravedad» y que la detección de los primeros positivos «llevó a tratar la situación como brote y a hacer test a todos los trabajadores y enfermos de todos los sectores, así como a rastrear los contactos comunitarios de cada uno de los positivos» que en los últimos días hubieran tenido contacto con los trabajadores o enfermos que han dado positivo en covid-19.

Esta situación llevó a la consejera a poder afirmar que «en un par de días estará resuelto el tema y podremos dar datos más definitivos».

En este punto, agradeció «la premura y la rapidez» con la que «tanto los gerentes de sector como los directores médicos y de cada servicio han actuado, con absoluta responsabilidad».