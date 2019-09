Los sindicatos no descartan una huelga ante la «dejadez» del Salud

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT en Aragón no descartan convocar una huelga en la sanidad pública ante la «dejadez» del Salud de atender sus reivindicaciones laborales. «Lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero se niegan a escucharnos», señaló ayer a este diario el portavoz de CSIF Aragón, Evangelino Navarro.

Los colectivos dan de plazo hasta finales de octubre a la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, para que admita una reunión con ellos y poder sentarse a «hablar» sus reclamaciones, reiteró Navarro. Si esto no se produce, están decididos a estudiar fechas para realizar una huelga en el sistema sanitario.

Ayer, representantes de los tres sindicatos ya se reunieron en las Cortes con miembros de algún grupo parlamentario que ha mostrado su interés por la situación. Además, se mantienen las protestas de los viernes negros, que hoy tendrá lugar a las puertas del Departamento de Economía después de hacerlo la semana pasada frente al Pignatelli y anteriormente ante el Salud o La Aljafería. «Esto es una tomadura de pelo y lo peor es que se romperá la negociación colectiva porque el Salud decidió, hace unos meses, hablar con otro sindicato (Cemsate) para unas reclamaciones labores que debían ser acordadas en una sectorial y de forma bilateral», explicó Navarro.

PETICIONES

Entre sus peticiones está el pago de los retrasos de la carrera profesional, algo reconocido por el Salud pero que no se ha dotado presupuestariamente para que se paguen todos estos atrasos pendientes desde su reconocimiento. También reclaman la jornada de 35 horas, como en otras comunidades.

«Todavía no hay plazos y no me atrevo a dar fechas concretas, porque tenemos que hablarlo todo, pero sí o sí esperamos que Ventura nos reciba en octubre. Si no es así, estos tres sindicatos por supuesto que sí nos planteamos convocar huelga», apuntó Navarro.