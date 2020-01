Los sindicatos y la patronal, en desacuerdo con el salario mínimo

Los sindicatos UGT, CCOO) y las organizaciones agrarias no han conseguido llegar a un acuerdo para la aprobación del convenio agropecuario provincial. El principal escollo es el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), lo que ha llevado a los sindicatos a iniciar un procedimiento de conflicto colectivo.

Según informaron, el incremento del SMI a 950 euros tensionó la negociación del convenio agropecuario en el 2019 de tal manera que bloqueó la negociación. En este contexto, las organizaciones sindicales interpusieron un procedimiento de conflicto colectivo para que se cumpliera el SMI decretado por el Gobierno de Aragón en el 2019, con el cálculo de los 12.600 euros dividido entre las 1.752 horas, lo que situaría el precio de la hora de trabajo de los peones temporeros en 7,19 euros la hora. En la primera reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) el pasado día 10, las organizaciones trasladaron su última propuesta. Así, UGT y CCOO reclamaban establecer la jornada en 1.760 horas y el salario mínimo en 7,15 euros la hora como el de Huesca. Aunque proponían negociar en el 2020 un convenio autonómico del sector agropecuario que unificara condiciones, con la propuesta de poder llegar a acuerdos. «No ha sido posible el acuerdo puesto que las organizaciones patronales han puesto encima de la mesa el cálculo del SMI de 12.600 euros en el 2019 entre las 1.760 horas» que no se recogen en convenio. Para el 2020 «proponen el cálculo de los 13.300 entre las 1.826 horas», lo que rebajaría el salario mínimo interprofesional.

Ante la falta de acuerdo en esta segunda reunión celebrada ayer, las organizaciones sindicales han decidido seguir con el procedimiento de conflicto colectivo para el cálculo del SMI en el sector del campo. Los sindicatos lamentaron que los argumentos de «imposibilidad» de mantener el sector descansen en el pago de los salarios y manifiestan su apoyo con soluciones «que no pasen por la precarización salarial».

La Plataforma Aragón hacia la Soberanía Alimentaria respalda la concentración de hoy

La Plataforma Aragón Hacia la Soberanía Alimentaria mostró su respaldo a la concentración convocada hoy en apoyo al sector agrario, bajo el lema Quién te dará de comer mañana. Va a tener lugar a las 8.00 horas, en la rotonda de entrada a la Plataforma Logística de Plaza, en la capital aragonesa, promovida por las organizaciones agrarias UAGA, Asaja, UPA y ARAGA. La plataforma señaló que los organizadores piden «eliminar los abusos de la cadena alimentaria para poder obtener precios dignos de sus productos» y «critican los fondos de la PAC que, en su opinión, muchas veces no están bien orientados porque no apuestan por el agricultor familiar en activo». Este colectivo consideró que el sector de la agricultura y ganadería familiar «es fundamental para proporcionar alimentos próximos y de calidad» y «en un momento de emergencia climática como la que estamos viviendo no se puede seguir apoyando un sistema donde los alimentos recorren miles de kilómetros» Además, explicaron que es «clave» reclamar a las instituciones el apoyo a los productos de cercanía «con precios justos».