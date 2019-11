Los sindicatos vigilarán que no se cree empleo de ingeniero mileurista

Los dos grandes sindicatos aragoneses han acogido con gran satisfacción el anuncio del desembarco de Amazon en la comunidad por los beneficios que aportarán en forma de generación de empleo y riqueza. Desde UGT y CCOO destacan el efecto multiplicar que para el sector tecnológico pueden tener los tres centros de datos que el gigante del comercio electrónico plantea instalar en Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro. También hacen hincapié en que los puestos de trabajo que se requerirán serán en su mayoría de alta cualificación, pero advierten de que vigilarán que las condiciones laborales y salariales sean adecuadas y no de ingeniero mileurista.

«Nos falta conocer más detalles, pero es una buena noticia», apuntó el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, quien se mostró sorprendido por el elevado montante de la inversión planteada por Amazon, que asciende a 2.500 millones. También puso en valor que el proyecto sea un «sector de vanguardia» como la computación en la nube, lo que requerirá de un tipo de empleo «muy cualificado». «Nos va a posicionar en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y en el futuro», aseveró.

A su juicio, el desembarco de la multinacional estadounidense con su negocio de datos sumado a la proyección de Aragón en el campo de la movilidad eléctrica, gracias a la fabricación de coches de baterías en la planta de PSA en Figueruelas, sitúan a la comunidad «en la vanguardia del cambio tecnológico de este siglo». «Es un proyecto importante y que servirá para el desarrollo de nuevas profesiones en Aragón, el impulso de la universidad y la atracción de empresas», auguró.

Además del «tirón económico» que arrastra el proyecto, el dirigente ugetista cree que aportará «imagen y prestigio» de Aragón, que se sitúa así en «el mapa tecnológico mundial». Eso sí, reclamó que el «precio» de los ingenieros que contrate Amazon sea «lo más alto posible».

Sinergias / Por su parte, su homólogo en CCOO Aragón, Manuel Pina, consideró «muy positiva» la llegada a la comunidad de la multinacional y recordó que la inversión prevista es «cinco veces mayor que la de la Expo». «Generará mucho empleo y además muy cualificado», subrayó. A su modo de ver, estos centros de datos pueden además «generar muchas sinergias a su alrededor».

Las únicas reservas que tiene sobre el proyecto tienen que ver con las condiciones laborales. «El empleo debe ser de calidad, no solo en la cualificación, sino también en los salarios y otras cuestiones», indicó. «Es una simple prevención, para evitar que no nos pase lo de otras veces», agregó. Por ello, abogó por «estar vigilantes» para que no se generen «empleos precarios» o «mileuristas».

Ambos sindicalistas confiaron asimismo en que la compañía dirigida por Jeff Bezos invierta también en logística en Aragón, una vez que conozcan las ventajas que Zaragoza y la comunidad ofrecen para este negocio.