Solo el 8% de las ayudas urgentes se destina a pagar la luz y el alquiler en Zaragoza

Solo el 8% de las ayudas urgentes aprobadas por el Ayuntamiento de Zaragoza se han destinado al pago del alquiler y la electricidad. Un porcentaje muy bajo si se compara con el año pasado, cuando representaron el 30%. En cambio, las de alimentación se han disparado pasando de un 58% durante el 2019 al 84% de este, hasta alcanzar las 37.488, 16.116 más.

Este es el balance del último mes del área de Acción Social, que este año ha incrementado notablemente la partida destinada a las ayudas urgentes ante la alta demanda de peticiones que ha provocado la crisis económica y social paralela a la del coronavirus. A 31 de octubre, el importe de las subvenciones concedidas se elevaba ya a los 10,6 millones, 1,2 más respecto al mismo periodo del 2019, lo que representa un incremento del 13,06%. A final de año se habrán invertido 12,8 millones, que se dispararán hasta los 16 en el próximo presupuesto.

Este año, los centros municipales han recibido 44.407 solicitudes de ayudas, de las que 2.733 son para hacer frente al pago del alquiler (frente a las 5.233 del 2019) y 959 para las facturas de la luz (frente a 2.620). Este descenso está relacionado con la suspensión de los desahucios y la prohibición de cortar el suministro de luz durante el estado de alarma y confinamiento residencial por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

CAMBIOS EN LA TRAMITACIÓN / Entonces, el alcalde, Jorge Azcón decidió que solo se tramitarían ayudas de alimentación, algo que ha sido muy criticado por el tejido social, que ha denunciado que también se ha paralizado la tramitación de otras, como las que están dirigidas para afrontar gastos imprevistos del mobiliario de la casa o las facturas del gas. Estas se han reducido casi a la mitad y este año se han tramitado 342 peticiones frente a las 694 del pasado, de las que prácticamente todas se han concedido. A l largo de este curso, y según el último informe mensual de Acción Social, el número de familias que han solicitado ayuda al consistorio se ha elevado a 17.362, que han recibido una media de 2,42 subvenciones cada una. El año pasado fueron 11.497 las familias que tuvieron que hacerlo, pero este incremento todavía es más preocupante porque el número de familias nuevas ha aumentando en un 51,01%.

«Representan a los afectados directamente por la pandemia, a los que han tenido que recurrir a las Administraciones para poder seguir adelante», explica el titular de Acción Social, Ángel Lorén. Según el concejal, el incremento también está relacionado con la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno central y que ha sustituido al Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que dejó de tramitarse durante el estado de alarma. «El IMV creó unas expectativas que no han sido cubiertas porque no se han tramitado con la velocidad que requiere la situación y el ayuntamiento ha llegado donde otras instituciones no lo han hecho», reiteró.

A falta de los resultados de diciembre, este año de pandemia se han solicitado 44.407 peticiones de ayuda, frente a las 36.839 del pasado. Según Lorén, este aumento se debe a dos factores: a que las necesidades son mayores y a que se ha agilizado la tramitación a través de la línea 900, que tantas críticas ha recibido ya que, según el tejido social, la atención ha dejado de ser personal para convertirse en telefónica.

De media, los servicios sociales del consistorio tardan 3,39 días en conceder una ayuda, y 8,25 en abonarla. Durante el 2019 había que esperar 5,93 días de media en aprobarlas y 13,84 en pagarlas. Las de alimentación se tramitan en 1,43 y se pagan (se da una tarjeta para gastar en los supermercados) en 1,61. Son las más rápidas ya que se entiende que requieren de una mayor celeridad. Hasta 14 días hay que esperar para recibir la aprobación en las solicitudes del pago del alquiler y otros 26,21 para recibir el ingreso. O 20,40 para las de la luz, que se cobran 30,76 días más tarde de media.

Una docena de familias iba a ser desahuciada de los pisos sociales

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, aprovechó el debate del estado de la ciudad para anunciar que se suspendían todos los desahucios previstos en los pisos de la sociedad Zaragoza Vivienda mientras se mantenga el estado de alarma. Una decisión en paralelo a la adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que se encuentra inmerso en plena negociación con Unidas Podemos para adaptar la ley. Según informaron desde la concejalía de Vivienda, había previstos 12 lanzamientos por falta de pago del alquiler. En el caso de estas residencias, si las familias demuestran que se encuentran en una situación de vulnerabilidad se suspendería el desalojo. Sí que se produciría si se producen situaciones de violencia o problemas extremos de convivencia, matizan desde la sociedad. Desde el 2015 al 2019, Zaragoza Vivienda efectúo 58 desahucios firmes.