Solo dos barrios tienen permiso para la hoguera de San Antón

Las bajas temperaturas de estos días, con los termómetros en negativo, no van a ser impedimento para que se celebren las hogueras de San Antón. El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha recibido seis peticiones y prevé que entre este miércoles y jueves se registren otras tantas. Por ahora, el barrio rural de Garrapinillos y la Asociación de Vecinos Arrabal ya tienen los permisos para subir la temperatura de la noche invernal del sábado, mientras que hay dos que no cumplen con los requisitos y otras dos tienen que subsanar las deficiencias detectadas por el servicio de Bomberos.

El concejal delegado de Bomberos, Alfonso Mendoza, explicó que los requisitos no han variado respecto a otros aunque sí que admitió que se está realizando un control exhaustivo de todas las propuestas para que las hogueras cumplan con las medidas de seguridad. «Queremos que todas las asociaciones y entidades puedan realizar sus actividades, pero no podemos mirar hacia otro lado en cuestiones de seguridad», indicó.

Exigencias

Entre las exigencias destacan dos: que la hoguera tenga un radio de 15 metros, en los que no haya ningún edificio, vegetación o mobiliario público, y que haya espacio suficiente para que pueda pasar un vehículo de seguridad en caso de ser necesario. No son los únicos requisitos, porque también se exige que el fuego esté sobre una base de tierra o arena o la prohibición de utilizar explosivos o líquidos inflamables y materiales que puedan producir grandes cantidades de humo.

Por ahora solo Garrapinillos y el Arrabal garantizan una gélida celebración. El barrio rural preparará su hoguera en el Espacio Cruces, donde la fiesta se iniciará a las 20.00 horas. En el caso del barrio de la margen izquierda, la explanada de la Estación del Norte ha sido el lugar elegido para iluminar la noche, aunque la asociación de vecinos ha organizado actividades durante todo el día.

Pendientes de subsanar sus deficiencias están en Montañana, donde han presentado una solicitud para encender una hoguera en un suelo privado sin especificar cuál es ni en qué condiciones.

En Alfocea se ha presentado un plano sin escala, por lo que los Bomberos no pueden valorar si cumplen con las distancias de seguridad. Por otro lado, en San Juan de Mozarrifar se ha solicitado autorización para encender la lumbre en una calle con un ancho de ocho metros así que, en este caso, o cambian de ubicación o no podrán hacerla, ya que no puede haber edificios en un radio de 15 metros.

Mendoza informó de que aquellas entidades que tengan dudas sobre qué requisitos deben cumplir para el encendido de la lumbre pueden solicitar información y asesoramiento al Cuerpo de Bomberos.