Solo el Gobierno de Sánchez puede evitar que suba el IBI un 4%

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado este martes luz verde definitiva a las ordenanzas fiscales para el 2020, con los votos del Gobierno PP-Cs y la ultraderecha de Vox. Estas dejan el recibo del IBI en manos de lo que haga el Gobierno central en funciones y de lo que suceda en los dos Consejos de Ministros que se celebren antes de final de año. Si en alguno de ellos se aprueba la bajada generalizada de los valores catastrales del 3% solicitada por Zaragoza y «más de 80 ayuntamientos en toda España», el recibo será inferior al de este año. Si no lo hace, y no es descartable que eso suceda teniendo en cuenta el panorama político nacional, automáticamente subirá un 4% de media a todos los hogares zaragozanos. Porque la propuesta pactada para el próximo ejercicio, y a la que ya solo le queda el trámite de refrendarlo en el pleno de mañana, no ha blindado esa rebaja y la fía a que se conceda lo pedido a Madrid.

Pero Horacio Royo, concejal socialista en Zaragoza, ha adelantado a la responsable de Hacienda, María Navarro, que tiene «muchas dudas» de que se firme ese decreto ley a la que ella fía todo y que rebajaría los valores catastrales. «Lo que debería hacer usted es llamar al Gobierno de España», replicaba la edila del PP. «No creo que Pedro Sánchez quiera que más de 80 ayuntamientos se le echen encima en estos momentos», añadía.

Solo hubo un cambio en la tramitación de esas ordenanzas fiscales para el 2020, a petición de la mercantil Lázaro Despacho Tributario, por la que se solicita habilitar también el mes de enero para presentar las solicitudes de bonificación en el IBI para familias numerosas, para presentar toda la documentación y poder disfrutar de ese descuento del 60% o el 70% en función de si son de régimen general o especial. Es la única alegación de las recibidas en el periodo de exposición pública que se incorpora al documento político ya blindado desde el principio por el «rodillo de la derecha». Así lo volvió a calificar la izquierda en bloque.

El PSOE, ZeC y Podemos-Equo insistieron en que son unos impuestos «regresivos» y que la foto final, dependiendo de lo que haga el Catastro puede ser la del «impuestazo en el IBI» del 4% para todos los zaragozanos mientras se le bonifica solo a las familias numerosas o al comercio, con independencia del valor catastral o la renta familiar.

En este sentido, Alberto Cubero ha sido especialmente incisivo porque entiende que «hay familias numerosas que llevan a sus hijos a colegios de pago y tienen domicilios inasumibles para la mayoría de los zaragozanos que también disfrutarán de esta bonificación». Son, dijo, los «ricos peseteros» a los que van dirigidas estas ordenanzas fiscales. En esa misma línea criticó Fernando Rivarés, de Podemos: «Hay familias con muchos hijos y una supercasa y familias monoparentales que no pueden llegar a fin de mes», explicaba.

Navarro reprochaba a ambos ese intento por «estigmatizar» a las familias numerosas y aseguró que muchos de estos hogares son de personas con pocos recursos. Es tan fácil como esperar a ver el número de beneficiarios y la titularidad de esos inmuebles para ver quién tiene razón, cuando empiecen a solicitar el descuento.