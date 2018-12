Solo habrá presupuestos con un acuerdo previo y nítido de la izquierda

El consejero de Presidencia de Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha confirmado hoy que el Ejecutivo solo presentará un proyecto de presupuestos para 2019 si de forma previa se puede concitar un acuerdo "nítido" de los partidos de izquierda que garantice los votos suficientes para su aprobación en el Parlamento.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Guillén ha avanzado, no obstante, que hasta que el presidente del Gobierno, Javier Lambán, no lo indique, el Ejecutivo no cerrará la puerta a la posibilidad de que haya presupuestos el año que viene.

En ese caso, se optará por la prórroga presupuestaria, y el próximo Gobierno tendrá la oportunidad de presentar los suyos en julio, "algo que no será la primera vez que ha sucedido", ha dicho.

La gestión del Gobierno, entretanto, continúa, y seguirá independientemente de que haya presupuestos o no, algo difícil, ha reconocido, teniendo en cuenta de que el plazo para su tramitación es de tres meses, con lo que la aprobación definitiva ya no podría tener lugar antes de marzo, mes en el que se disolverán las Cortes.

Al Gobierno de Aragón, ha asegurado, le "gustaría" que se aprobaran unas nuevas cuentas, "pero sin ningún tipo de apriorismos", ha enfatizado.