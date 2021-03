Solo Vox apoya la decisión de Azcón de recurrir por la vía judicial la deuda de la DGA

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha ratificado este miércoles la decisión del alcalde, Jorge Azcón, de reclamar a la DGA y por la vía judicial el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), competencia del Ejecutivo autonómico pero que presta el consistorio a través de una encomienda de gestión. La votación se ha desarrollado según lo previsto, sin sorpresas, y solo Vox ha apoyado la propuesta del primer edil de acudir a los tribunales, mientras que la bancada de la izquierda se ha posicionado en contra de iniciar nuevos pleitos judiciales con el Gobierno aragonés y ha instado al regidor a que opte por el “diálogo” y los “acuerdos”. Una posición más que esperable ya que tanto el PSOE como Podemos están al frente de la dirección autonómica.

Este no va a ser el único recurso que elabore la casa consistorial porque Azcón presentará otros dos contencioso-administrativo para que la DGA abone la cantidad acordada en el convenio de la bilateral que figura en la ley de Capitalidad y la que afecta al convenio con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Los tres recursos suman 26 millones de euros, que no son los únicos que adeuda el Ejecutivo de Lambán a las arcas municipales, ya que la cuantía total se eleva hasta los 53,4 millones.

En concreto, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se reclaman los 18 millones acordados en el consejo bilateral en el mes de marzo, una cuantía que no aparece en el presupuesto de la DGA. Otros 6,3 millones para financiar las competencias incluidas en el convenio de colaboración para los servicios sociales que corresponden a la infradotación del personal y los gastos del funcionamiento y, por último, 214.019 euros de la encomienda de gestión por el SAD.

El alcalde de Zaragoza ha asegurado que el Gobierno de PP-Cs “defenderá” los intereses de los zaragozanos “donde haga falta”, primando siempre “el diálogo”. Lo ha dicho para defenderse de las críticas de la oposición, que le ha acusado de abandonar la vía del “diálogo” y le ha instado a que inicie una negociación con el Ejecutivo regional en el marco de la bilateral.

El Gobierno de PP-Cs ya envió el pasado mes de diciembre un requerimiento a la DGA reclamando las cuantías correspondientes a los acuerdos firmados entre ambas instituciones, los 26 millones. Ante el silencio administrativo, han decidido acudir a la vía judicial, salvo que el presidente aragonés mueva ficha. Según ha explicado el concejal de Acción Social, Ángel Lorén, el consistorio no dejará de prestar el Servicio de Atención a Domicilio (SAD) porque es “imprescindible” y de “interés público”, lo que no significa que “se ignore que la financiación es insuficiente”. Frente a la postura negativa de la izquierda, ha recordado que el pleno ratificó el pasado mes de diciembre una moción en la que se instaba a la DGA a que financiase correctamente los servicios que son competencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que, por otro lado, no ha tenido éxito.

Protesta de los interinos del Ayuntamiento de Zaragoza en la plaza del Pilar. - ÁNGEL DE CASTRO

Para el portavoz de Vox, Julio Calvo, los contencioso-administrativo están más que justificados. “Los ratifico con mucho gusto”, ha declarado antes de pasar a enumerar las cantidades pendientes. Calvo ha recordado que el déficit por la prestación de los servicios sociales se eleva a "1,1 millones en materia de personal y a 5,2 por la gestión" y de 1,2 por el SAD (más de 100.000 en personal).

La concejala de Podemos, Amparo Bella ha instado al alcalde a que negocie y dialogue. “¿No puede levantar el teléfono y hablar con Lambán y solicitarle que en cumplimiento de la ley de Capitalidad se celebre la bilateral para llegar a un acuerdo con el servicio de Dependencia?”, ha preguntado.

Desde Zaragoza en Común (ZeC), Luisa Broto, que ha insinuado que esa “buena sintonía” con la DGA de la que se presume desde el Gobierno de PP-Cs se está “resintiendo”, a tenor de los tres recursos presentados por el consistorio, ha destacado que el desfase en el 2020 por la prestación del SAD fue de “apenas 150.000 euros”, mientras que en años anteriores superó los “220.000”. Una diferencia que, ha dicho, deriva de la mejora de los derechos laborales adquiridos por las empleadas, que han “dignificado” sus condiciones, lo que ha elevado el déficit hasta alcanzar "el millón de euros". “En el 2019 ya sabíamos que iba a haber cambios en la licitación y firmaron la adenda. Que ahora pongan un recurso nos sorprende”, ha declarado la concejala.

El PSOE ha mantenido un discurso similar. Su portavoz, Lola Ranera, ha cuestionado la forma de negociar del alcalde. “¿Esta es su normalidad entre instituciones?”, ha cuestionado dirigiéndose a Azcón. Según Ranera, “cuando uno envía un requerimiento no está creando ese espacio de negociación, le está lanzando un ultimátum”. La socialista ha asegurado que el alcalde “se equivoca planteando todo como un litigio”, ha insistido.

El primer edil, que ha cerrado un debate marcado por los pitidos de las protestas en la plaza del Pilar de los interinos, ha asegurado que “la estrategia del Gobierno de PP-Cs siempre va a ser la del diálogo, la de los acuerdos y la cooperación, ya sea con las instituciones o la sociedad. Es mejor la posibilidad del acuerdo que discutir nuestros derechos en los tribunales”. Sin embargo, ha matizado que “defenderá” los derechos de los ciudadanos “donde haga falta”. “Me da igual que sea a la hora de atraer empresas o de dialogar con otras instituciones. La prioridad del Gobierno son los intereses de los zaragozanos”.