La soprano Eugenia Boix recibe el enfado del autor de una jota por versionearla

La soprano montisonense Eugenia Boix ha manifestado su tristeza a través de la redes sociales tras la polémica generada por su cierre de pregón en las fiestas de Monzón. El público, emocionado, expresó su admiración cuando interpretó una versión lírica de la popular jota “S’ha feito de nuei”. José Lera, autor de la jota original, se puso en contacto con la cantante para comunicarle la autoría de este tema inscrito en el Registro de la Propiedad y la prohibición del uso de la música que figura en la partitura original con una letra distinta. Lera le instaba a eliminar para siempre de su repertorio musical esta versión, excluirla de cualquier currículo y destruir toda copia de la misma en cualquier tipo de soporte.

“En ningún momento he tenido la intención de ofender al autor del poema original, ya que desconocía las reticencias que él tenía a la modificación de su letra. Con sabor agridulce, después de haber vivido una noche tan especial, queriendo dedicar a mi gente una jota alusiva a ellos, a nuestras fiestas de San Mateo, sin obtener, por supuesto, ningún lucro. Pero aún con este contratiempo, no se verá empañada la sensación con la que me quedé el viernes al terminar el acto”, ha escrito Boix sensiblemente dolida.