Soro: "CHA no apoyará el pacto PSOE-PAR a cualquier precio"

El presidente de Chunta Aragonesista, José Luis Soro, ha reconocido que todavía no puede expresar una opinión sobre el pacto que han firmado el PSOE y el Partido Aragonés para intentar formar Gobierno en Aragón porque no lo conoce y en el momento en el que se lo trasladen opinarán sobre el, y aunque es un primer paso para evitar que gobiernen las derechas, CHA no lo va a apoyar "a cualquier precio".

Soro, en declaraciones a Efe, ha mostrado su discrepancia con que el secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, y el presidente del PAR, Arturo Aliaga, hayan calificado el acuerdo que ambos han firmado este viernes de "inamovible" y ha anunciado que en ese caso no lo aceptarán, porque en política "no hay nada inamovible".

No obstante, también ha defendido que en CHA tienen la "obligación" de actuar con "la máxima responsabilidad y generosidad" para entrar a formar parte del Gobierno.

El presidente de CHA ha afirmado que era el socialista Javier Lambán, como líder de la formación más votada en Aragón, el que tenía que dar el primer paso. "Si se nos llama iremos", ha asegurado.

Sobre este inicio de conversaciones, Soro ha recordado que desde CHA ya apuntaron el segundo día después de las elecciones que el camino para la confección del Gobierno era "evitar que la derecha y la ultraderecha" estuvieran en él y ahora "parece que ni Ciudadanos, ni PP, ni Vox estarán".

"Vamos a actuar como siempre hemos hecho, con la máxima responsabilidad y de forma constructiva", ha subrayado.

Sobre la pasada legislatura, en la que CHA ha sido socio de gobierno de los socialistas y el mismo ha ocupado la consejería de Vertebración del Territorio, Soro ha afirmado que en su partido han demostrado que están preparados para "gobernar, gestionar y hacer grandes cosas" y en su opinión le ha ido "bastante bien a la ciudadanía", y eso se ha traducido en que han incrementado su número de votos en "casi un 40 por ciento".