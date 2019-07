Soro considera que sería «imperdonable» tener que ir a elecciones

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), José Luis Soro, afirmado ayer en Canfranc que sería «imperdonable» que la «obstinación de algunos» –en referencia al bloqueo de las negociaciones entre PSOE, PAR y Podemos para la conformación del nuevo Gobierno de Aragón– llevase a la comunidad a una nueva convocatoria de elecciones. «Sería imperdonable que, por la obstinación de algunos, se reactivara la opción de gobierno de derecha o extrema derecha o abocáramos a la ciudadanía a unas nuevas elecciones», señaló el también consejero del actual Ejecutivo en funciones.

Chunta Aragonesista ya se ha mostrado partidaria de negociar para que haya un Gobierno del PSOE con los apoyos del PAR y de CHA, aunque también se hacen necesarios los de Podemos. Sin embargo, la formación morada reclama entrar en un Consejo de Gobierno para hacer vales sus cinco diputados. Esta opción, sin embargo, no es del agrado del PAR, que con tres diputados sí tendrá al menos una consejería. También CHA, con otros tres diputados, ha mostrado su interés por repetir con una consejería y probablemente la tendrá. A pesar de ello, Soro insistió ayer en que «no toca hablar de puestos» sino de programa».

El próximo sábado se cumplirá un mes de la constitución de las Cortes, sin que hasta ahora el único candidato propuesto, Javier Lambán, tenga garantizados los apoyos necesarios para su investidura. En el caso de no obtenerlos, el próximo 20 de agosto se disolvería la Cámara y se volvería a convocar elecciones. Esta opción no es deseada por ninguna formación política, pero lo cierto es que en estos momentos no hay avances que permitan desbloquear la situación. Este miércoles hay una mesa y junta de portavoces en la que se podría anunciar una fecha para el debate de investidura.