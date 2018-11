«Subía por las escaleras cuando me inmovilizó por detrás y me violó»

Detrás de un biombo por miedo a que Rubén R. pueda reconocerla por la calle. De esta forma, una joven rumana relató ante los magistrados de la Audiencia de Zaragoza la violación que denunció haber sufrido un 23 de marzo del 2016 en uno de los rellanos del edificio en el que reside en la capital aragonesa. Solicita que sea condenado a 10 años de prisión por esos hechos.

«Venía de estar con un chico con el que había mantenido relaciones sexuales y me crucé con ese chico y varios amigos suyos a la altura de un bar en la calle Zumalacárregui», afirmó la víctima, quien reconoció que llegó a tomarse unas cervezas con ellos y que, al cerrar el establecimiento, decidió irse a su casa. El hombre que ayer se sentaba en el banquillo se ofreció a acompañarle a casa, ya que vivían relativamente cerca. Ella no se opuso.

Durante el camino, tal y como relató esta mujer, trató de besarla, pero ella lo rechazó. Una situación que incomodó a la joven. «Cuando llegamos a mi portal, yo me metí, pero se tuvo que meter detrás porque al subir las escaleras me inmovilizó por detrás y me violó», resaltó la denunciante.

La supuesta víctima describió la agresión sexual como violenta, y destacó que llegó a romperle un collar y que la obligó a tumbarse sobre las escaleras mientras la penetraba. «Le grité, le insulté, le dije que mi familia le iba a matar, pero no podía hacer otra cosa porque no tenía la fuerza necesaria para salir corriendo», lamentó.

Una versión totalmente opuesta ofreció el procesado, quien defendió su inocencia ante el tribunal provincial. Admitió que mantuvieron relaciones sexuales, pero que fueron siempre consentidas.

«Durante todo el camino a su casa nos abrazamos y nos besamos, me dejó entrar en el portal porque aquella madrugada hacía mucho frío y me dijo de tener sexo en un rellano en el que nadie nos viera», destacó. También afirmó que su actitud cariñosa cambió después de tener este encuentro. «Nos estábamos cambiando y me pidió 50 euros para la pastilla del día después», a lo que Rubén R. se negó «porque era imposible dejarla embarazada».

Un detalle que para el abogado, Juan José Roa, es la explicación «del fin espurio de la denuncia». «Había mantenido relaciones completas anteriormente con un chico y ante el miedo a quedarse embarazada se lo dijo a su madre y ahora estamos aquí», concluyó. Este letrado también quiso destacar el informe de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) en el que se pone de manifiesto que la víctima no presentaba lesiones propias de una violación.