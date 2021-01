Suspendidas de manera oficiosa las procesiones de Semana Santa

Falta que el Arzobispado de Zaragoza, que es el que tiene la última palabra, anuncie oficialmente que tampoco habrá desfiles procesionales en el 2021, pero fuentes de la archidiócesis confirmaron ayer que se da por hecho que los actos que se suelen celebrar en la calle durante la Semana Santa serán suspendidos. En un sentido parecido se expresaron ayer desde la Sangre de Cristo, y por supuesto en la Junta Coordinadora de Cofradías, donde este sábado tienen convocada una reunión telemática para hablar del pregón previsto para el 27 de marzo, así como del concurso y exaltación de instrumentos, que suele celebrarse un par de fines de semana antes.

En cualquier caso, en las tres patas fundamentales de la Semana Santa zaragozana se da por sentado que las celebraciones cristianas que conmemoran la Pasión de Cristo transcurrirán en unos términos similares a los del 2020, cuando el periodo señalado quedó dentro del confinamiento del conjunto del país, que transcurrió entre el 14 de marzo y el 3 de mayo. La diferencia puede estar precisamente en el aislamiento, razón principal por la que no se han anunciado oficialmente los actos ni se ha decidido comunicar que no habrá procesiones. «Lo previsible es que no estemos confinados y puedan celebrarse encuentros simbólicos. Por eso se está procediendo con cautela, por si la suspensión no es completa», detallan desde la Archidiócesis de Zaragoza.

«Nosotros esperaremos a que llegue el comunicado del Arzobispado y lo aceptaremos, aunque hay que recordar que la Semana Santa no se suspende, que tiene sus fechas igualmente. Lo que no habrá es procesiones», explica Nacho García Aguaviva, vicepresidente de la Junta Coordinadora de Cofradías, donde a estas alturas tendrían que estar con decenas de preparativos de cara a la Pascua, unas fechas que también son importantes para la ciudad porque recogen un buen número de turistas durante esos días. Solo en esas jornadas la ciudad suma decenas de millones de euros. La Semana Santa de Zaragoza está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, así que su suspensión no solo afecta a los 16.000 cofrades que en ella participan, sino también a la economía de la ciudad.

No podrá cumplir su ilusión Jorge Azcón, el alcalde de Zaragoza, que se dirigió a los cofrades para prometerles que la Semana Santa del 2021 sería la mejor de la historia en la capital aragonesa. No calculaba el primer edil, como casi nadie, que el coronavirus detendría durante tanto tiempo rutinas y costumbres. La confianza queda ahora para que apasionados y devotos puedan tener sus momentos de culto en las iglesias y parroquias de las diferentes cofradías. Sevilla, Córdoba, Alicante o Zamora, por decir, ya han suspendido sus actos de forma oficial.

«Lo que hagamos lo haremos todo cumpliendo la normativa vigente que haya ese día», precisa García Aguaviva, «muy consciente de cuál es la situación actual» debido a la crisis sanitaria, así que «trataremos de seguir transmitiendo lo que supone la Semana Santa de la manera que se nos permita, siempre siendo muy cuidadosos para evitar contagios».

Los ensayos de tambor y bombo con los que lucen la mayoría de cofradías no han comenzado este año. Suelen hacerlo el primer fin de semana después de Reyes, sobre todo cuando la Semana Santa cae en unas fechas tan tempranas. No solo no han empezado, sino que los permisos que se deben presentar todos los años en el ayuntamiento para que autorice las reuniones de las hermandades están pendientes de solicitud. Ni se han pedido ni se pedirán. Para constatarlo solo hace falta mirar el decreto del Gobierno de Aragón que prohíbe fiestas patronales y festejos populares hasta el decaimiento del estado de alarma, el 31 de mayo.