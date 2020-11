Tamara Vázquez: «Formar equipo junto a tu mascota es una experiencia increíble»

¿Cómo comenzó a practicar canicross?

Fue por casualidad, yo era jugadora de bádminton e iba a un gimnasio para fortalecer la musculación. El dueño del gimnasio practicaba canicross, de hecho fue campeón de España, Dani Cremades, y al ver que tenía una braco de Weimar, Diana, que son perros atléticos, me dijo que probara. Nos compramos el material y fuimos a nuestra primera carrera a Cuarte de Huerva y quedamos primeras, era como si Diana lo hubiera hecho toda la vida. Yo he mejorado más que ella, porque ese día acabé muerta, no sabía qué era correr tan rápido.

¿En qué consiste exactamente este deporte?

Oficialmente es una modalidad dentro del mushing, que es aquel deporte tirado por perros, ya sea en trineo, en bicicleta, en patín… En este caso es mucho más fácil practicarlo porque no necesitas ningún otro aparato, más que tener un perro y poder correr. Por eso se ha hecho bastante popular dentro del mushhing y está teniendo mucho auge.

¿Qué es Diana para usted? ¿Qué vínculo han establecido?

Desde que decidí tenerla, ha sido un elemento imprescindible en mi vida. El canicross ha hecho que nos unamos más, que nos entendamos mejor la una a la otra y que seamos un equipo. Con una mirada sabes a dónde girar, si hay que correr un poco más se lo dices con la voz y lo entiende. La conexión y la unión son increíbles.

¿Hay alguna experiencia que les haya marcado especialmente?

Quedarnos terceras de España y poder ir el año pasado a Bélgica al europeo de canicross con un braco de Weimar, cuando no es lo habitual, gracias al apoyo de Trangoworld y Arionpetfood, fue algo maravilloso. Luego fue durísimo, un recorrido lleno de barro y lluvia al que no estábamos acostumbradas porque Aragón es de secano. Nos caímos un montón de veces. Fue una experiencia de superación, era como «de aquí salimos porque nos lo hemos ganado».

¿Hay razas de perros más adecuadas para correr? ¿Qué condiciones son necesarias?

Da igual el tamaño, lo ideal es que sea un perro atlético, que la mayoría lo son. Cualquier perro puede practicar canicross, otra cosa es que si te vas a un nivel competitivo, como hacemos nosotras, lo que te encuentras son perros grandes, de pelo corto para que no pasen calor y muy atléticos. Los perros de caza son geniales para esto, porque a la mayoría les gusta tirar. Lo idea del canicross es eso, que les guste tirar y que no fuerces a tu perro. De hecho está prohibido y si te ven que lo obligas, te sacan de la carrera.

¿Qué rutina de entrenamiento siguen para las carreras?

Yo entreno bastante más que Diana, porque ella tiene unas condiciones físicas que me superan. Entreno todos los días de la semana, ya sea correr o en bici, y ella entrena con la bici, así yo no me agoto porque el impacto con las piernas es muy fuerte. A veces no pedaleo y ella entrena la fuerza. Y a veces entrenamos la velocidad y le ayudo con el pedaleo. Tenemos un entrenador y una planificación y de esta forma intentamos cada vez correr más rápido, que es de lo que se trata.

¿Tiene más perros o mascotas?

Ahora ha llegado a casa Kona, un cachorro de 8 meses, que viene ya preparada para tirar. Los perros no pueden correr hasta el año y medio, así que tengo que esperar hasta el año que viene para correr con ella, y Diana se jubilará. Ni la dejan competir ni yo veo necesario que lo haga. Después de 7 años dándolo todo, hay que cuidarla y que tenga su jubilación deportiva.

¿Qué le parece la iniciativa de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN?

Todas las iniciativas a favor del no abandono, de la adopción y además unidas al deporte que hace mucho bien tanto al humano como al animal, me parecen geniales. Los animales y la vida con ellos puede ser muy divertida. No tenemos que tener un animal en casa como si fuera un mueble, sino que tiene que ser un componente activo de nuestro día a día. Correr junto a tu mascota es una experiencia increíble. Da igual la posición, formar equipo y pasarlo genial, no tiene precio.