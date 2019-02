La tasa de pobreza mejora en Aragón pero aún es mayor que en el 2009

La tasa de pobreza se sigue reduciendo en Aragón desde los máximos del 2014, pero este indicador continúa arrojando peores datos que al inicio de la crisis. Según el informe presentado ayer por Ebrópolis, el 15,8% de los aragoneses se encontraba en riesgo de exclusión en el 2017 (último año disponible), mientras que en el 2009 la tasa se situaba en el 12,6%. En este sentido, el organismo destacó que la recuperación económica comienza a llegar a los ciudadanos, algo que, subrayó, no sucedía todavía en el 2016. «Ya vemos que la salida de la crisis se refleja en una mayor calidad de vida, pero aún hay un margen de mejora importante», indicó la concejala de Participación Ciudadana y vicepresidenta de Ebrópolis, Elena Giner, durante la presentación del estudio en la Casa Soláns.

El organismo –integrado por instituciones como el Ayuntamiento de Zaragoza, la DGA, la DPZ, asociaciones empresariales, comerciales y entidades bancarias– reconoció que la mejora económica y la caída del paro están detrás de esos mejores indicadores, pero también destacó la mayor apuesta inversora de las adminstraciones en políticas sociales. A este respecto Ebrópolis abogó por mantener esta línea y redoblar esfuerzos para atender «las situaciones de riesgo» y «universalizar los servicios de teleasistencia».

TRABAJADORES POBRES / No en vano, alertaron del incremento de la precariedad en el mercado laboral, una de las causas que, en su opinión, explican que la comunidad no haya recuperado el índice de pobreza del inicio de la crisis. «Ahora hay personas con empleo que son pobres», dijo la coordinadora técnica de Ebrópolis, Mar Rodríguez, que apuntó, además, que la recuperación no ha alcanzado de igual manera a los sectores más vulnerables.

Así, alertó de que la salida de la crisis está castigando con más fuerza a jóvenes, extranjeros y parados de larga duración, que han visto «cronificar» su situación. «La brecha entre empleo masculino y femenino también aumenta», añadió Rodríguez.

Con todo, la técnico de Ebrópolis subrayó que Aragón registra la cuarta tasa de pobreza más baja del país, solo superada por Navarra, La Rioja y País Vasco.

El informe también destaca la mejora del Producto Interior Bruto (PIB) aragonés, que, por primera vez en varios años, crece más que la media española y supera incluso la europea. «Aún estamos lejos de las regiones más desarrolladas del continente, pero vamos mejorando», señaló Rodríguez.

SUBE LA RENTA MEDIA / El estudio subraya además la mejora de la renta per cápita, que en la ciudad de Zaragoza se situó en los 12.630 (unos 800 euros más que el año anterior). No obstante, desde el organismo se reconocieron las «desigualdades internas existentes». Así, los 19.400 euros de renta media en la zona de Miraflores y Tenor Fleta contrastan con los 9.400 de la avenida Madrid o la calle Unceta.

Por otra parte, la técnico de Ebrópolis alertó de la «enorme» brecha existente entre la población inmigrante y autóctona y lamentó el «desequilibrio» entre el empleo femenino y masculino.

Ebrópolis, que lleva desde el 2006 realizando este informe anual, no analiza solo indicadores económicos. Así, la capital aragonesa y su entorno también mejoró en el 2017 en índices estratégicos como la educación, la atención a la dependencia o la movilidad, aunque sigue a la cola en innovación.

ESPERANZA DE VIDA / El informe, que se puede descargar en la página web de Ebrópolis, mide y compara diferentes indicadores estratégicos, que valora con un característico semáforo: rojo si están lejos del objetivo marcado, ámbar si están estancados y por tanto en «alerta» y verde si evolucionan favorablemente.

De los 76 indicadores analizados, seis de ellos mejoran en este informe su valoración (de negativa a alerta o de alerta a positiva) y un total de 31 se encuentran en situación positiva, cuatro más que en el informe anterior.

La esperanza de vida con buena salud (72,5 años), la tasa de asociacionismo en Zaragoza, el número de pernoctaciones en la provincia (más de 2,2 millones en el 2017), el uso de internet en los hogares o el uso de transporte público urbano (con 185 viajes de media por habitante al año) son algunos de los indicadores que avanzan por la buena senda.

Así, Giner destacó los buenos resultados en derechos sociales (por ejemplo, en ayuda a domicilio), en movilidad y en factores como la calidad del aire, con un mayor número de días con respecto al año.

El estudio también analiza el sector del transporte. A este respecto, destaca la evolución positiva del áereo (tanto en carga como en pasajeros) y que Zaragoza se consolida como la tercera plaza nacional en mercancías. Sin embargo, alerta de que los avances en el transporte por ferrocarril y carretera son «leves o insuficientes».