Un taxista de Zaragoza pide que les dejen trabajar más días al mes para evitar jornadas "de hasta 15 horas"

Un taxista de Zaragoza está recogiendo firmas junto con otros compañeros del gremio para que cambie el actual régimen de días que trabajan los profesionales de este sector. En la actualidad, según explica Félix Franco, que lleva 28 años al volante de un taxi, tan solo pueden trabajar la mitad de días del mes, lo que les “obliga a realizar jornadas maratonianas para conseguir que el negocio sea rentable”.

“No puede ser que no me permitan trabajar cuando quiero, soy autónomo. Lo suyo sería poder trabajar todos los días de la semana y hacer ocho o diez horas máximo cada día, y no doce o hasta quince que hacen algunos compañeros. Y cuando llevas más de diez horas conduciendo los clientes lo notan. Las jornadas largas restan calidad al servicio y nosotros nos debemos al usuario”, explica Franco. Por ahora, cuenta, ha recogido “unas 80 firmas” del total de las más 1.700 licencias de taxi que existen en Zaragoza. “No es mucho pero no está mal porque este es un sector en el que cuesta convencer a los compañeros”, dice. Cuando recabe un número significativo de apoyos enviará las firmas al Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza junto con un comunicado que resume sus principales reivindicaciones.

Desde que la pandemia del covid irrumpió en España, el taxi ha sido uno de los sectores más perjudicados en las ciudades debido a la bajada drástica de la movilidad. Es por ello por lo que desde la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza decidieron desde un principio limitar el número de días que puede trabajar cada taxista, para así conseguir que la oferta disminuyera como también lo ha hecho la demanda. “Lo que pasa es que si, por ejemplo, tienes clientes fijos, es imposible atenderles bien, porque la mitad de las veces que te llaman tienes que decirles que estas de vacaciones. No tiene sentido trabajar quince horas un día y luego librar cuatro días”, insiste Franco. Los fines de semana, además, solo trabajan el 25% de los taxistas debido a este reglamento interno, lo que también hace complicado encontrar un taxi libre en Zaragoza un sábado por la tarde, por ejemplo.

Desde la Asociación de Autotaxi han preferido no pronunciarse al respecto, aunque defienden que la regulación de los horarios se hace por acuerdo y que es el Ayuntamiento de Zaragoza quien lo acepta. Pero lo cierto es que el papel del consistorio es testimonial, puesto que según el reglamento del taxi (cuya última versión se ha aprobado recientemente) el sector, a través de la entidad que lo representa, en este caso Autotaxi, tiene la capacidad y la competencia de autogestionarse en cuanto a los horarios de trabajo.

Asimismo, Franco tampoco comparte la eliminación del reglamento de la cláusula de exclusividad que hasta ahora regía. “Todo parece inducir a lo mismo. A trabajar menos con el taxi y a tratar de buscarnos las castañas fuera. Eso lo podrán hacer algunos, pero no todos”, lamenta el taxista, en cuyo comunicado también defiende que existe un exceso de licencias. Así, el conductor dice mostrarse preocupado por el futuro del sector, que cada vez tiene más competencia, y no solo en las VTC. “Bicis, patinetes, tranvía… Si no nos ponemos las pilas y cambiamos se nos van a comer. Nuestra diferencia está en el servicio personal que damos, en el trato al cliente, y eso no podremos hacerlo bien si trabajamos más de diez horas al día”, insiste.