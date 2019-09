Temor ante el brexit

Miles de personas tomaron las calles de todas las ciudades de Reino Unido el pasado día 31 de agosto para protestar contra la decisión del primer ministro del país, Boris Johnson, de disolver el Parlamento británico antes de la fecha límite para la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Una situación límite es la que se está viviendo en Reino Unido debido a las consecuencias que una salida inesperada puede provocar en mucho niveles como en la economía, a las empresas y a nivel particular a todos aquellos extranjeros que residen ahí o que tenían intención de hacerlo, como es el caso de 2.825 aragoneses que viven en diferentes ciudades de Inglaterra.

La incertidumbre es cada vez mayor debido a que las respuestas no dejan nunca de estar totalmente claras y parecen no llegar nunca a todos aquellos que se podrían ver afectados si no se produce un acuerdo próximamente. La pregunta que acecha ahora mismo a todos los aragoneses que ahí residen o a aquellos que mantienen negocios en el extranjero es qué va a pasar y cómo les va a afectar.

Las empresas aragonesas llevan más de dos años, desde la celebración del referéndum en el año 2016, planteándose las mismas dudas. Según el informe de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, no se espera que esta comunidad sea una de las más perjudicadas debido a la limitada participación de los británicos en la economía autonómica en sectores como el turismo, en comparación con otras comunidades.

También cabe destacar la reducida dependencia de su mercado inmobiliario de las ventas a extranjeros o una exposición inferior a la inmigración proveniente del Reino Unido.

A pesar de esto, el miedo no deja de estar presente hasta que las soluciones empiecen a llegar. Por el momento, el pasado viernes, la ley para evitar que el Reino Unido abandone la Unión Europea sin un acuerdo, recibió la aprobación de la Cámara de los Lores, lo que la deja lista para que el lunes reciba el asentimiento de la reina Isabel II.

La legislación, que ya recibió el visto bueno de la Cámara de los Comunes, superó su paso por los Lores sin ningún tipo de oposición. El Gobierno está forzado a solicitar a Bruselas una extensión del brexit si no se llega a un acuerdo sobre las condiciones de salida de la UE el próximo 19 de octubre.