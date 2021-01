Teruel Existe alerta de la producción "desmesurada" de energía eólica prevista en la provincia

La Agrupación de Electores Teruel Existe ha presentado un total de 36 enmiendas a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados. Una ley "esencial e histórica" para la sociedad española, ha afirmado la senadora Beatriz Martín, que ha insistido en que es "importante que se lleve a cabo", pero también, que incluya los enfoques que defiende la formación. Y es que, ha asegurado, "apoyamos las energías renovables pero no en cualquier sitio ni de cualquier modo".

El diputado por Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha expresado que "no nos oponemos las energías renovables, compartimos la transición a una energía limpia, pero no se puede hacer ni de cualquier manera ni en cualquier sitio. Queremos garantizar que el territorio tendrá posibilidades de desarrollo".

Y es que, ha expresado su preocupación por la cantidad de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos anunciados para instalarse en la provincia. "Nos preocupa el caso de Aragón y de Teruel porque estamos asistiendo a una proliferacion de proyectos, que llegaría a la producción de 7.000 megavatios, más potencia que entre todas las centrales nucleares de toda España", ha asegurado. "Es absolutamente desmesurado; no necesitamos tanta potencia, porque España va a alcanzar el triple de capacidad de producción que el consumo punta", ha reflexionado Guitarte.



La Agrupación de Electores rechaza el modelo actual porque, aseguran, "no queremos que la provincia se llene de molinos y placas si no tiene un impacto en el territorio". Por eso, en sus 36 enmiendas han puesto el foco en que estas instalaciones tengan un impacto positivo en el territorio. "Se ha demostrado que con el modelo actual, los territorios con energía eólica y fotovoltaica han perdido población en lugar de ganarl: el proceso falla de raíz en alguna cuestión", ha resumido Guitarte.

Afirman que, aunque la ley vigente "probablemente se cumple en su literalidad, no así en su espíritu", y denuncian que "es chocante que se presenten centrales contiguas, que van a afectar menos de 50 megavatios, y se fracciona por debajo de 50, que es el límite para tener que pedir los permisos a la comunidad autónoma y no al Estado, cuando se trata de parques están contiguos y en conjunto tienen un impacto mucho mayor", afirma Guitarte. "Son cuestiones que son claramente anómalas y queremos que haya participación ciudadana en la decisión de dónde se ubican estas centrales", ha insistido.

Transición energética a la danesa

Por todo ello, desde Teruel Existe plantean una transición energética siguiendo el modelo de Dinamarca, que, sobre todo, prima la participación. "Los propios ciudadanos junto con el promotor deciden la ubicación del parque eólico o solar. Y luego se generan compensaciones, de modo que pueden llegar a tener hasta el 20% del accionariado. Las energías alternativas así sí que contribuyen al desarrollo local", aseguran desde la agrupación de electores.

Entre las enmiendas presentadas, destaca que se tengan en cuenta la integración de las eólicas en el territorio; que los usos de suelo y aire libre reviertan en beneficios para la sociedad a través del pago de un canon; y que se apueste por un modelo de generación distribuida, al que puedan optar no solo las grandes corporaciones sino pequeños agentes del territorio, como cooperativas agrícolas.