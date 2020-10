Teruel Existe avisa de la existencia de ayudas especiales

Teruel Existe informó el martes en una rueda de prensa de que Teruel y Soria podrían optar a ayudas a la inversión y para el funcionamiento de las empresas, como la reducción de los costes laborales de Seguridad Social, al estar consideradas como «zonas muy poco pobladas» por la Comisión Europea, en la política regional vigente.

El diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte explicó que lleva manteniendo conversaciones desde hace semanas con el ministerio de Hacienda para afrontar la posibilidad de que las empresas de las provincias más despobladas de España puedan obtener una reducción de los costes laborales de Seguridad Social. Ante sus preguntas, el ministerio de Hacienda le informó en una nota sobre los incentivos fiscales establecidos por las autoridades europeas para las zonas de muy baja población, precisando que «el régimen actual permite ayudas a la inversión y al funcionamiento para empresas en Teruel y Soria, de conformidad con las Directrices de ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020».

Según indica la formación, las empresas de la provincia de Teruel y de Soria podrían optar a las ayudas a la inversión, al transporte y al funcionamiento que otorga la UE a las entidades que se ubican en territorios catalogados como «zonas muy poco pobladas».

La decisión, que compete al Gobierno central, podría representar una reducción de costes que, según estiman los afectados, supondría un ahorro al empresariado de Soria de unos 40 millones de euros al año y de 54 millones al año en Teruel.

Guitarte defendió que «creemos que debe confirmarse si esto es así y si es así pedimos que el Gobierno español actúe en este año que queda, modificando o concediendo esa posibilidad al funcionamiento de las empresas que sería una bonificación en la cuota de la Seguridad Social que podría llegar hasta el 20%».

El diputado se preguntó cómo ha sido posible que durante este tiempo –desde el 2017– no se haya aplicado este modelo de ayudas, «por qué el Gobierno de España no dio ningún paso para ponerlas en marcha, aún a sabiendas de que ambas provincias estaban incluidas en la categoría de «zonas poco pobladas» o por qué el Gobierno autonómico no comentó que estaban vigentes, incluso cuando ya estaban reconocidas».

Por otro lado, destacó el trabajo desarrollado por la Agrupación de electores en contacto con varios ministerios para que el anteproyecto de presupuestos de este año incluya inversiones en la provincia de Teruel. E indicó que todos los puntos que figuraban en el acuerdo de investidura se han incluido en el anteproyecto de presupuestos de este año.