Test rápidos a dos velocidades

El pasado viernes y después de una pequeña demora, algunos centros aragoneses comenzaron a recibir la primera remesa de los test de antígenos adquiridos por el Gobierno de Aragón para detectar el covid-19, una prueba que progresivamente sustituirá a los PCR, por su fiabilidad, inmediatez y el precio mucho más económico que tienen. Lo mismo ha ocurrido en otras comunidades como Madrid o Andalucía, que ya los están usando desde hace unas semanas, Aragón se ha convertido en unas de las primeras comunidades en hacer uso de estos test.

Estas nuevas pruebas, cuya principal ventaja es la rapidez de diagnóstico (en unos 15 minutos se obtiene el resultado frente a las entre 24 y 48 horas que requiere una PCR), evidencian una vez más, la división territorial que existe en torno a la gestión de la pandemia: si unas autonomías se han lanzado ya a usarlas en hospitales, centros de salud, colegios e incluso en cribados masivos, otras han decidido frenar, como pasó la semana pasada en Cataluña, que decidió aplazar el uso de estos test.

El Gobierno de Aragón ha comprado estos 100.000 test pero, además, se ha puesto en contacto con la firma aragonesa Certest Biotec para disponer de estos test si así fuera necesario. El responsable de esta empresa, Oscar Landeta, asegura que «en todo momento» han estado en contacto con el Salud pero que el posible acuerdo que se pueda realizar para adquirir una determinada cantidad a esta empresa aragonesa se haría por parte del distribuidor, una empresa que se encuentra en Cataluña, así que «si están en conversaciones, lo están con ellos», explicó.

El reparto de los primeros 100.000 test desde el almacén logístico del Salud en Plaza a los centros sanitarios comenzó el viernes y su uso, en principio, está indicado para personas sintomáticas en el ámbito comunitario y en las urgencias hospitalarias. Además, desde el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón no descartan que en los próximos días se empiecen a distribuir los test de antígenos en los centros escolares, una medida que facilitará la detección de casos masivos en las aulas y poder actuar en consecuencia mucho antes que con las pruebas PCR.

PRUEBAS EN COLEGIOS

Esta nueva posible medida no va a suponer, de momento, un cambio en los protocolos y por lo tanto los niños, a pesar de dar negativo, tendrán que mantener una cuarentena de diez días, si hay un contagio en la clase, como llevan haciendo desde comiendo de curso. Así pues, una de las ventajas que va a obtener la DGA con la implantación de estas pruebas es un ahorro notable debido a la diferencia del coste entre una prueba y otra.

Si finalmente Aragón decidiera hacer un cambio en los protocolos de los centros escolares, no sería pionero ya que Andalucía, por ejemplo, ya los está usando en las escuelas y ha cambiado los protocolos para que, a partir de ahora, cuando un alumno presente síntomas será trasladado de inmediato al centro de salud de referencia para someterle a un test rápido. En caso de descartarse que se trate de un positivo en covid-19, el menor volverá al centro sin que haya interrupción ni aislamiento de sus compañeros.

Respecto a este asunto, el catedrático y director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, asegura que vendrían muy bien los test de antígenos y así dejar de hacer «pruebas a ciegas» en las aulas de los centros escolares. Además, en este aspecto la rapidez de estas pruebas vuelve a ser destacada debido a que permite en un periodo corto de tiempo controlar a los que han salido positivo «y a partir de ahí, si se quiere confirmar, se hace una PCR», explicó.

Badiola también mencionó que «existe la garantía de haber detectado a todos» los casos positivos del colegio y que, a pesar de que se haya podido «escapar alguno que esté al comienzo o al final de la infección, se ha logrado localizar y poder tomar las medidas necesarias».

SITUACIÓN ACTUAL

Badiola considera que este tipo de pruebas van a permitir a Aragón «detectar dónde está la mina de contagiados» y conseguir de esta manera frenar el aumento de casos que diariamente el Gobierno de Aragón está notificando. El «error más grave» respecto a estas cifras es que no se están cumpliendo las cuarentenas y los aislamientos a pesar de la gran cantidad de información que se está dando al respecto y al hincapié que se ha hecho en todo momento desde los centros de salud y las administraciones. Ante estas faltas graves, Badiola considera que se trata de un delito contra la salud pública y hay que seguir con las sanciones.

«La gente se va a la calle cuando tienen que estar en casa porque son asintomáticos y se confunde enfermedad con infección», explicó Badiola, que aseguró que la gente «se cree que no están infectados si no tienen síntomas y sí que lo están, lo que no están es enfermos», sentenció el experto epidemiólogo.

¿Qué es un test de antígenos y en qué varía con las PCR?

Al igual que las PCR, los test de antígenos consisten en una muestra nasofaríngea para detectar el virus que, a pesar de que no se trata de una técnica tan sensible como las PCR, las cuales detectan el genoma del virus, son igualmente válidas puesto que detectan las proteínas que se encuentran en la membrana del virus, es decir, en la envoltura.

La sensibilidad de los test de antígenos es mayor al 90% y una especificidad de más del 95% para la detección de casos de coronavirus, siempre y cuando se usen entre el tercer y el quinto día desde el inicio de los síntomas. Los días previos a este tercer día, se puede escapar un posible caso positivo y que, debido a la poca carga viral, no salga. Lo mismo ocurre en la última parte de la infección cuando la carga viral va desapareciendo. En definitiva, el mejor momento para hacer uso de estos test es en la parte intermedia de la infección debido a que es cuando más útiles y fiables van a ser los resultados.

El problema en este caso es que, a pesar de que la muestra es la misma en ambas pruebas, toma de la fosa nasal y de la zona de la faringe, donde se multiplica el virus con mayor eficacia y hay mas carga viral, los test rápidos necesitan una carga viral en la muestra relativamente importante para dar resultados positivos, al contrario de las PCR, que aunque haya poca cantidad, la detecta.

Una de las grandes ventajas que hace destacar a estas pruebas, además del poco tiempo que tardan los resultados, es el precio. Un test antígeno de rápido diagnóstico cuesta en torno a unos 4,5 euros mientras que una prueba PCR, cuesta a Sanidad alrededor de 96 euros