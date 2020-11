Tirón de orejas a lnterior por no reducir la jornada a una policía zaragozana

Una policía nacional destinada en Zaragoza, casada con otro miembro del cuerpo, pidió a la Dirección General de la Policía que le concediera una reducción de jornada del 99% para el cuidado de su hija enferma. Solo le concedieron el 50%, pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) acaba de darle la razón.

Los magistrados de la Sección número 1 de lo Contencioso-Administrativo destacan que la recurrente, representada por el abogado Marco Antonio Navarro en nombre de Jupol, tiene dos mellizos, un niño de cuatro años y otra nacida en febrero de este año a la que acaban de detectar la enfermedad de Hirchsprung. Esta afecta al colon e intestinos.

Resaltan que como consecuencia de la misma, estuvo ingresada en la uci Pediátrica de Valencia, siendo intervenida con once días de vida, si bien ahora requiere un control exhaustivo de la alimentación y que el manejo del cambio de bolsa de ostomía.

«Evidentemente que para atender a ello no es suficiente con la ayuda ordinaria que pueda presta una asistenta de profesionalidad media, sino que necesita de gran dedicación y un nivel de cuidado que solo puede proporcionar alguien con cierta especialización o una madre o padre que dediquen mucho tiempo», señalan los magistrados mientras destacan «que no estamos ante una apreciación subjetiva de una madre agobiada».

Ante ello, el que no esté en la circular de la Dirección General de la Policía, de 3 de mayo del 2016, sobre vacaciones, permisos, licencias y otras medidas de conciliación de funcionarios de la Policía Nacional, puede ser un dato relevante, y eso se verá en sentencia, según los magistrados, pero no impide de raíz que se pueda invocar y mucho menos que sea considerada en unas medidas cautelares. "Hay que considerar, por otro lado, que la gravedad no sólo viene determinada por el concreto riesgo para la vida, sino por las condiciones penosas o difíciles que la misma crea para la enferma o sus allegados y la necesidad de atención que genera", destacan.

Asimismo, afirman que "la administración no ha manifestado que tal concesión pueda suponer un especial perjuicio a los intereses púbicos, más allá del trastorno que puede suponer una baja por enfermedad, o una ausencia por vacaciones u otros motivos justificados".

Condenan en costas al Estado.