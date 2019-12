Todo el pleno menos Vox condena el golpe de 1936 del franquismo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Bastante c. va a solucionar que condeneis unos echos de hace 100 años, preocuparos de solucionar los problemas de los ciudadanos de hoy en dia que son muchos y de no vivir tan bien como lo haceis que no dais un palo al agua y os caen mas de 6.000 euros al mes que los politicos sois la ruina de este pais que tnemos mas politicos que Alemania y Francia juntas