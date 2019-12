Los trabajadores de la DPZ no han cobrado por un «error informático»

Los trabajadores de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) no han cobrado todavía la nómina correspondiente al mes noviembre. Desde la institución explican que no tiene nada que ver con un problema de tesorería, sino que se debe a un problema informático que están tratando de solucionar de urgencia para poder hacer el pago.

Los trabajadores empezaron a hacer públicas sus quejas ayer después de acumular cuatro días de retraso en el cobro. Los más de 700 empleados de la institución –incluido el presidente y el resto de cargos electos y de confianza– acostumbran a cobrar el día 30 de cada mes y temen que, con el puente de la Constitución, todavía se retrase más.

Desde la Diputación explican que las nóminas de diciembre se han generado con un nuevo sistema informático que llevaban tiempo testando pero que ha generado diferencias entre las nóminas emitidas hasta la fecha y la de diciembre, producida con el nuevo sistema. Aunque aseguran que las diferencias son mínimas, desde Intervención no autorizan el pago.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, solicitó hace dos años que se actualizase el sistema informático utilizado desde hace más de 20 años. No ha sido hasta finales de este curso cuando ha estado operativo y testado. En noviembre, según fuentes de la DPZ, se generó la nómina con el sistema antiguo y con el nuevo para poder comparar las nóminas corregir los errores que se han vuelto a repetir este mes, con la diferencia de que el sistema antiguo ya no está en vigor.

Según las mismas fuentes, el programa actual no contempla, en algunos casos las peculiaridades de cada empleado por lo que no incluye, por ejemplo, los trienios, las bajas o los cambios de nivel, entre otros, lo que provoca que el sueldo definitivo no sea el correcto. Los informáticos están trabajando para tratar de solventarlo aunque no pueden garantizar que sea esta semana. Otra opción pasaría por que el pleno las aprobase, aunque hasta el día 11 no hay una sesión programada. Por si fuera poco, este mes los empleados tienen que recibir otra nómina con los incrementos salariales autorizados durante el año además de la extra.