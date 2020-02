Trabajadores de Schindler: "Este cierre afecta al tejido industrial de Zaragoza"

Los trabajadores de Schindler han salido a la calle este lunes en la primera de las movilizaciones que han convocado para reivindicar la continuidad de la unidad de producción de componentes de ascensores situada en el Polígono Empresarium de Zaragoza. El expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la dirección de la compañía afecta a 119 empleados.

Las protestas convocadas por los sindicatos continuarán este miércoles y jueves, con paros parciales, y el 19 y 20 de febrero, con dos jornadas de huelga. Esta es la respuesta de la parte social al anuncio, que la empresa hizo a mediados de enero, de cierre de la citada unidad de producción. No se descartan más movilizaciones.

Sindicatos y dirección llevan cinco reuniones en el marco del periodo de consultas del ERE que no han presentado avances significativos, puesto que los representantes de los trabajadores luchan por evitar el cierre y la deslocalización de la unidad productiva, que se llevará en parte a Eslovaquia, mientras que la empresa asegura que no hay vuelta atrás en la decisión.

Ante esta situación, los trabajadores se han concentrado este lunes en la plaza de España de Zaragoza bajo el lema 'Stop deslocalizaciones. Por el tejido industrial en Aragón'. El presidente del comité de empresa el Schindler, José Antonio Dieste, ha recalcado que "la situación está totalmente paralizada".

"No entendemos que este cierre sea posible y siempre que hay negociación hay esperanza. Si hace falta una reestructuración estaríamos de acuerdo en poder negociar, pero no lo que no podemos permitir es el cierre definitivo de una planta". Ha desgranado que esta situación no sólo afecta a los 119 trabajadores directos sino también a todas las empresas y servicios auxiliares, es decir, "al tejido industrial de Zaragoza".

También ha recordado que el cierre de la unidad productiva podría extenderse a otras partes de la empresa, que en el Polígono Empresarium cuenta con otros 300 trabajadores en otras divisiones administrativas y de mantenimiento.

SIN AVANCES

Aunque este lunes ha habido una reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) no se ha producido ningún avance. Este martes continuarán los encuentros en el marco del periodo de consultas, que finaliza el 21 de febrero.

Dieste confía en que mañana la empresa matice más la propuesta de recolocaciones que puso el jueves pasado encima de la mesa, y que serían entre 20 y 25. "Nos dan cifras pero sin base fehaciente que podamos concretar. El tiempo pasa y a partir de ahora tendremos que hablar de cosas concretas. Nuestra postura es no al cierre pero, si se produce, tendremos que asegurar que los excluidos de la empresa se vayan con las mejores condiciones posibles".

Además, en la unidad productiva no hay posibilidad de prejubilaciones, aunque sí en otras divisiones de la planta, lo que haría que estos puestos pudiesen ser ocupados por alguno de los 119 trabajadores afectados por el ERE.

"El acuerdo sobre el no cierre, pero si se cumple el periodo de consultas la empresa cerrará unilateralmente. Tenemos que conseguir las mejores condiciones de acompañamiento para las personas que pudieran quedar excluidas".

Con las ofertas iniciales de Schindler, "si la empresa cierra hay un número importante de trabajadores que van a quedar excluidos". Para ellos sí que se ha llegado a un "pequeño acuerdo" que consiste en que a todas estas personas se les convalide, a través de un curso de formación rápido, el título de mantenedores de ascensor para que puedan trabajar en otras empresas. "Son personas con 25 ó 30 años de experiencia que conocen perfectamente lo que es el ascensor y, si no queda otra opción, hay que buscarles una salida".

INSTITUCIONES

Dieste ha destacado que se sienten apoyados por todas las instituciones. Ha recordado que mantuvieron una reunión con el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, quien "se ha comprometido a hacer todo lo que sea posible".

"Tenemos también el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza. Además, este miércoles las Cortes de Aragón van a emitir un comunicado en el Pleno de apoyo a los trabajadores", ha detallado.

