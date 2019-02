Los trabajadores temen por la supervivencia del hospital Militar

Terrible la saturación del Hospital e la Defensa y, quien dice de la defensa dice de la Paz. Pero ha un tiempo que un conocido fué a sus urgencias y contento por ver en su sala de espera no haber nadie se sintió cómodo. Paso un tiempo mas que prudencial hasta que le atendieron, bien radiografía para ver por sus dolores y espere. Tras radiografía sin tener que esperar paso a sala de espera (no había nadie), el tiempo pasó y curioso salio al enorme pasillo vacío, mas tiempo y alguien lo vió confuso y avisó al de "urgencias" lo llamaron y el "médico" o quizás "doctor", hizo valer su experiencia en neurolinguistica y en ningún momento hizo contacto visual con el doliente. Este le dijo tras la radiografía, "luego todo estábien"? Bueno balbuceo el "doctor" no tiene artrosis pero valla a su medico de cabecera. Terrible... lástima que mi conocido no le constestó, además de darle las gracia, disculparse por haber saturado su servicio de urgencias. Vaya... le tocó la... "china" . Y es que ser civil en un estamento no está bien visto.