Tráfico prohibirá por decreto que los patinetes eléctricos vayan por la acera

La Dirección General de Tráfico (DGT) trabaja en un real decreto para impedir que los patinetes eléctricos circulen por la acera y para establecer una velocidad máxima para ellos de 25 kilómetros por hora. El anuncio se produce después de que este miércoles trascendiera la muerte de una anciana de 92 años tras ser atropellada por un patinete eléctrico en Esplugues de Llobregat.

Como ya avanzó EL PERIÓDICO, Tráfico trabaja en una normativa básica estatal que posteriormente podrán ampliar los ayuntamientos. La idea de la DGT es que los usuarios de estos patinetes no necesiten un permiso de conducción, al ser catalogados como vehículo de movilidad personal con propulsión eléctrica, pero sí que deban someterse a controles de alcoholemia y drogas, como los conductores de automóviles.

INSTRUCCIÓN / La DGT ya emitió una instrucción sobre vehículos de movilidad personal (VMP) en el 2016 en la que destacaba que no podían ser asimilados a los peatones ni ser considerados vehículos a motor.

Partiendo de esa base, se señalaba que los VMP pueden ubicarse físicamente «en la calzada, siempre que se trate de vías expresamente autorizadas por la autoridad local», pero dejaba en manos de los ayuntamientos autorizar su circulación por aceras, zonas peatonales, parques o habilitar carriles especiales con las prohibiciones que consideraran necesarias. Al no ser vehículos a motor, añadía, no requieren de autorización administrativa para circular «hasta que no se regule definitivamente, no cabe exigir al usuario la titularidad de permiso o licencia de conducción» y tampoco un seguro obligatorio.

Los planes de la DGT pasan por establecer cuatro categorías: juguetes, vehículos de movilidad personal, bicicletas eléctricas y vehículos categoria L1e. Cada uno de ellos deberá cumplir una serie de requisitos que, a su vez, permitirán a España adecuarse al reglamento europeo 168 /2013 que establece una serie de normas de fabricación y homologación para este tipo de productos.

BICIS ELÉCTRICAS / En cuanto a las bicicletas eléctricas, que conformarán el tercer grupo, las normas también serán las que rigen para ellas en la actualidad con la misma salvedad que afecta a los patinetes eléctricos, la necesidad de una certificación por parte del fabricante.

El cambio más importante lo experimentarán por tanto los ciclos que pasarán a denominarse como de categoría L1e, aquellos patinetes eléctricos que poco tienen de patinete y mucho de ciclomotor, de mayor peso y dimensiones que los primeros y también capaces de alcanzar una velocidad mucho mayor. Estos vehículos, tanto los que se compren a partir de entonces como los que se hayan adquirido con anterioridad, deberán ser matriculados. Podrán llevar sillín.