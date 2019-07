Tres detenidos en Zaragoza por usar una asociación para traficar con drogas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a tres personas de entre 19 y 30 años como presuntas autoras de un delito contra la salud pública ya que, al parecer, utilizaban una asociación de uso de cannabis para el tráfico de estupefacientes.

La investigación se inició por la colaboración existente con la Policía Local de Zaragoza, que informó de la existencia de un local en la calle Alegría de Zaragoza, en el que se podría estar traficando con sustancia estupefaciente, desconociendo si la actividad denunciada cohabitaba al amparo de alguna asociación lícita vinculada al consumo y apología del cannabis.

La investigación desarrollada por el Grupo Judicial de la Comisaría de Distrito comprobó la afluencia de personas al interior del local (no todos socios) y el reconocimiento por parte de algunos usuarios que consumen en el interior hachís y marihuana.

En base al cotejo de datos entre lo estipulado en los estatutos y los hechos comprobados, se determinó que se favorecía y traficaba con sustancia estupefaciente, así como actos de asociación ilícita.

El registro realizado dio como resultado la incautación de 53 plantas de marihuana, que secada arrojó 290 gramos y cogollo, aproximadamente 3 kilos netos de marihuana y 63 gramos de hachís, han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

También se incautaron cajas que contenían latas que simulaban 177 botes de tomate frito, otros recipientes plásticos de ocultación, 44 bolsas de tela negra con surtido de productos para cultivar y consumir marihuana, múltiples blister de moneda fraccionaria de 50, 20 y 10 céntimos y 2.400 euros en efectivo.

En el análisis documental posterior se constató la existencia de menores dados de alta como socios, así como de un menor en el interior de la asociación portando sustancia estupefaciente en el momento del registro.

Además quedaron patentes los desajustes en el control fiscal de las cuotas, así como la no correspondencia entre socios, consumidores y usuarios identificados.

Como resultado de las investigaciones fueron detenidos A. C. I., de 36 años; L. F. C. M., de 20, y A. C. A., de 19 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública.