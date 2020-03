Tres mil prácticas a la espera

El Departamento de Sanidad de la DGA ha decidido suspender las prácticas de los alumnos en los servicios asistenciales de los hospitales y de los centros sociosanitarios, tanto de las enseñanzas de grado como las relacionadas con la Formación Profesional. En total, 400 estudiantes de Medicina, otros 600 de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional y unos 2.000 estudiantes de FP se han podido ver afectados.

Esta medida, en coordinación con la Universidad de Zaragoza y la San Jorge, así como con los Departamentos de Educación y de Ciencia y Universidad busca «minimizar riesgos» entre los pacientes y profesionales de los centros sanitarios. Es una iniciativa en sintonía con las recomendaciones consensuadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que será objeto de «reevaluación» en las próximas semanas, adaptándose a las circunstancias epidemiológicas. Los centros académicos informarán a los alumnos de las modificaciones que implica en su plan docente.

Por el momento, los alumnos tienen poca información sobre cómo se adaptará su formación a esta circunstancia, aunque «comprenden» la medida. Lucía Cásedas, estudiante zaragozana de 5º de Medicina en la Universidad de Zaragoza, señaló que esta semana debería haber comenzado las prácticas en Anestesia en el hospital Miguel Servet, que tendría que desarrollar durante todo este mes. Hasta finales de mayo, estaba previsto que los estudiantes efectuaran estas prácticas clínicas en servicios como Ginecología y Obstetricia, Atención Primaria, Psiquiatría, Pediatría y otras especialidades.

«Las prácticas clínicas están muy bien organizadas, cada alumno está con un médico de referencia, lo que te permite aprender mucho y poner cosas en práctica. El curso que viene también tenemos ejercicios clínicos, y algunos de ellos se repiten en los mismos servicios, pero no sabemos si podremos recuperar las prácticas que no hagamos este año», reconoció. A ella no le ha sorprendido la medida, puesto que «ya habíamos visto que lo habían hecho en otras universidades». Y asegura que la comprende, puesto que «no somos personal necesario para que la sanidad funcione, de manera que así se minimizan los riesgos de contagio».

Jorge Pérez Sánchez, también de Zaragoza, estudiante de 4º de Enfermería, se encontraba realizando las prácticas en la unidad de cuidados intensivos del hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, donde se encuentran ingresados los pacientes más graves con coronavirus. También él considera «lógico y normal» que se haya adoptado esta medida preventiva por parte de Sanidad.

«Aunque los estudiantes no corríamos ningún riesgo de contagio porque no nos acercábamos a la sala de aislamiento donde se encuentran ingresados los pacientes más graves, es comprensible que hayan tomado esta decisión para minimizar los riesgos», aseguró.

Los estudiantes como Jorge deberían terminar las prácticas clínicas al culminar este curso académico, si bien, no saben a ciencia cierta todavía cómo recuperarán esta formación ni cuándo. «Nos han dicho que esto es un contratiempo, nada más, y que no nos preocupemos porque no tiene por qué afectar a nuestra formación ni a la fecha de finalización de nuestros estudios», explicó.

El comunicado enviado a los alumnos por parte de la facultad de Medicina concreta que «el decanato y los profesores coordinadores de prácticas clínicas» están trabajando «para adoptar las soluciones más adecuadas desde el punto de vista académico adaptándonos a la nueva situación». E indican que «seguirán impartiéndose con normalidad las actividades docentes teóricas y prácticas de pregrado, másters y doctorado». Por el momento, los estudiantes siguen a la espera.